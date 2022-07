Si tienes el pelo teñido o tal vez te has aplicado mechas o reflejos hace poco seguro que temerás que con el sol, el calor, el mar o el cloro de la piscina, tu cabello acabe con un color que no es para nada el que llevabas al comienzo de tus vacaciones. No te agobies. Por suerte existen varios remedios o pautas que aplicar y que te servirán para que tu pelo rojo o tu pelo rubio, o el color que hayas elegido se mantenga durante las próximas semanas. Descubramos entonces a continuación, las claves para conseguir que el cabello teñido te dure todo el verano.

Cabello teñido durante todo el verano

Seguro que te has preguntado en innumerables ocasiones si existe algún remedio que favorezca una mayor duración para lucir un cabello teñido en verano y lo cierto es que la la respuesta es sí. Gracias a estos trucos, teñir tu cabello durante la temporada de verano ya no te parecerá inútil ya que lograrás mantener el color sin problema.

Muchas personas simplemente no pueden renunciar al tinte para el cabello. Algunos de ellas tienen como objetivo cubrir las canas , otras lo eligen simplemente porque no les gusta el color natural de su cabello. Independientemente del motivo, sin embargo, muchas personas acuden a la peluquería para realizar este tratamiento, o tal vez logran se tiñen el pelo en casa.

A algunas personas les gustaría teñir continuamente, sin importar la época del año en que se encuentren. Sucede, sin embargo, que en verano solemos dejar de teñir nuestro cabello, ya que parece que no existen las condiciones para favorecer una larga duración . Sin embargo, aquellos que creen esto están muy equivocados.

Es cierto, en verano nuestro cabello tiene que afrontar retos realmente duros: demasiado sol , calor , cloro de piscinas y agua de mar son solo algunos ejemplos. A menudo el tinte para el cabello tiene muy poca resistencia, pero hay trucos muy específicos que permiten una mayor duración. Veamos cuáles son:

Lavado correcto

Durante el lavado con champú, es normal que se desprenda parte del color, pero no es normal que se pierda casi todo el color durante el primer lavado. ¿Cómo puede esto ser evitado? Obviamente lavándote el cabello con cuidado. En primer lugar, evita lavarte el pelo con agua caliente y elige agua fría o tibia.

Hidratación adecuada

Como ya hemos dicho, el lavado debe ser minucioso y durante este último es necesario asegurar una adecuada hidratación a nuestro cabello. Sin él, el tinte durará menos de lo esperado. Por tanto, el truco consiste en comprar únicamente productos hidratantes , es decir, champú, acondicionador y mascarilla que sean adecuados para un pelo teñido o que de hecho, tengan un «extra» de hidratación.

Usa tintes de calidad

La calidad del color afecta en gran medida el resultado final y la duración. Si prefieres aplicarlo de forma independiente en lugar de ir a la peluquería, debes comprar solo productos de calidad . Los tintes más baratos sin duda te ahorrarán mucho dinero, pero el resultado será una decepción total, además el cabello se dañará mucho.

Prepara el pelo teñido

Ten cuidado de preparar tu cabello al menos dos semanas antes de la exposición al sol, la sal o el agua clorada. Durante este período crucial, recuerda nutrir tu cabello intensamente .

Haz mascarillas de aceite: aceite de sésamo o germen de trigo … según tus deseos. Usa y abusa de los sueros revitalizantes y reparadores y prueba el masaje del cuero cabelludo. No te decepcionarán los resultados.

Pero lo importante es como ya hemos mencionado, hidratar bien tu melena antes de exponerte a agresiones. El propósito de esta hidratación intensiva es tener el cabello flexible y no seco para limitar el daño que causará el sol.

Protección solar

El protector solar se asocia principalmente al cuerpo y al rostro , pocos saben que también existe el cabello. Hablamos de aerosoles específicos que están destinados a proteger el pelo de los rayos solares . De este modo tanto si te tiñes el pelo como si debes aplicarlo antes de salir de casa y de hecho llevarlo en tu bolso para cuando vayas a la playa o la piscina e ir reaplicando cada vez que sea necesario. Gracias a él, el tinte no perderá inmediatamente su brillo.

Recuerda que los protectores solares para el cabello solo son efectivos durante un tiempo breve, de una a dos horas, según el producto elegido. Por ello, no escatimamos en la dosificación y no dudamos en repetir la operación entre dos baños, por ejemplo.

Enjuagar después del baño

Cuando nos bañamos en el mar o en la piscina, solemos dejar secar nuestro cabello sin antes enjuagarlo con agua fresca . Este consejo hay que ponerlo en práctica independientemente de si aplicamos o no el tinte en el cabello. ¿La razón? Tanto el cloro como la sal son enemigos acérrimos del cabello, por lo que un lavado rápido con agua dulce inmediatamente después del baño solo puede ayudar.

Evita el secador y la plancha del pelo

Durante este periodo vacacional, evita usar el secador de pelo o las planchas y deja que tu pelo se seque al aire libre. ¡Todavía tienes que limitar el daño!

Agredidos por el sol, el cloro o la sal, los capilares de los cabellos teñidos se dilatan y se vuelven más favorables al cuidado. Es por tanto un período ideal para cuidar tu melena.

No te olvides del gorro de baño

Finalmente, ten en cuenta que el cabello teñido de color claro (rubio) se vuelve verde con el cloro. Para evitar desastres, báñate con gorro de baño.

El remedio de la aspirina para cabellos teñidos

Y si pasa lo inevitable (porque tal vez te olvidaste del gorro), mezcla un tubo de aspirina efervescente, limón y agua, es una receta milagrosa. Vierte todo sobre el cabello limpio, deja actuar 10 minutos y tu color queda como nuevo!

Con estos remedios lograrás mantener el pelo teñido todo el verano, pero la solución para que tu cabello teñido vuelva a estar en plena forma después de haberlo hecho soportar todo este suplicio, seguirá siendo ir a un salón y solicitar un tratamiento con pigmentos naturales adaptados a tu color en cuanto acabe el verano o vuelvas de las vacaciones.