Llevar el pelo teñido es algo a día de hoy de lo más común. La infinidad de colores y el hecho de que la gran mayoría de tintes ya no sean tan agresivos con el cabello ha provocado que teñirse el pelo ya no sea un riesgo para la salud de nuestro pelo pero ¿ no os gustaría que el tinte os durara más de lo que suele durar? Pues conseguir esto es también posible. Tan solo tienes que aplicar los tips para el mantenimiento del cabello teñido que os ofrecemos a continuación.

Cabello teñido: Tips para conseguir que el tinte nos dure más tiempo

Si llevas el pelo teñido, sabrás de lo importante que resulta lavarlo con el champú adecuado (y más si te has decolorado), además de no abusar del calor de la plancha o del secador, pero además, puedes recurrir a tips que son sencillos de aplicar y cuyo resultado hará que el tinte elegido te dure mucho más de lo previsto.

Los cuidados óptimos para un cabello teñido es algo que podemos conseguir en un salón de belleza o peluquería, pero también en casa es posible seguir una serie de pautas que nos van a permitir no solo lucir un pelo brilante y cuidado, sino que además lograrás que el color te dure más tiempo, independientemente de si tienes el pelo largo o corto, liso o rizado.

Cómo prolongar el tinte: presta atención al champú

Como ya hemos mencionado, una de las primeras claves a la hora de mantener el color de un cabello teñido (o con mechas) es saber elegir bien el champú con el que vas a lavar tu pelo. Muchas veces por lavar el pelo de forma frecuente y además, hacerlo con un champú que no nos aporta la hidratación necesaria acabamos comprobando no solo como el tinte desaparece por momentos, sino que además, el pelo va quedando cada vez más reseco y apagado.

Por este motivo, después de haber realizado el teñido en la peluquería o en casa, debes tener en cuenta que a partir de ahora, el cuidado de tu cabello va a ser algo realmente importante y en relación al champú a utilizar, debe ser libre de sulfatos y elaborado con ingredientes naturales que protejan la fibra, con un ph equilibrado y a poder ser, sin siliconas.

Además, debes elegir en el momento de la compra un champú diseñado específicamente para cabellos teñidos, ya que evita que el color pierda intensidad, pero al mismo tiempo debe ser hidratante, para evitar la deshidratación y el cabello quede menos brillante.

El consejo es que siempre preguntes a tu estilista , quien te podrá aconsejar sobre qué champú elegir para proteger mejor tu cabello.

Cómo prolongar el tinte: presta atención al lavado del pelo

Por otr lado, no te laves el cabello más de dos veces por semana , porque si eres de las personas que se mete en la ducha y acaba saliendo siempre con el pelo lavado o tan solo mojado, debes saber que el tinte no durará mucho. Recuerda que el lavado frecuente con champú te quitará los aceites protectores naturales y el tinte, pero si tu cabello se ve sucio puedes optar por un método alternativo al champú con agua que consiste en utilizar un champú en seco, específico para cabellos teñidos. La solución es perfecta ya que absorbe el exceso de sebo en la raíz y le da volumen a tu cabello. Lo único que debes hacer con este tipo de champú es extenderlo (a cierta distancia) sobre el pelo (será bueno que lo dividas por mechones), dejas que actúe unos diez minutos, y después cepillas por completo para eliminar cualquier resto.

También debes tener cuidado al lavarte el cabello, nunca con agua demasiado caliente porque daña mucho el cabello teñido , porque la alta temperatura solo abrirá las cutículas, dejando escapar el color.

Por ello es aconsejable que el último enjuague se realice con agua fría o al menos tibia, para mantener las cutículas cerradas y ayudar a prolongar la duración del color. Después del champú, continuar como de costumbre aplicando el acondicionador, siempre específico para cabellos teñidos. Además, es importante aplicar también mascarillas específicas para hidratar y dar brillo al cabello teñido.

Cómo prolongar el tinte: el «hair gloss»

Un último consejo que queremos daros para poder mantener durante más tiempo el tinte de vuestro cabello teñido es el uso del «hair gloss», un producto que podéis usara entre tinte y tinte y que os permitirá poder revivir el color que llevéis en el pelo o vuestras mechas. Además, aporta sedosidad y brillo a tu cabello. La aplicación es fácil, solo debes leer las instrucciones en el paquete, solo aplícalo como una mascarilla de belleza, después del champú y la aplicación del acondicionador.

Es necesario distribuirlo uniformemente sobre el cabello y dejar actuar durante el tiempo indicado en el paquete y luego enjuagar bien.

Con estos tres tips tan básicos, podrás conseguir que ese color que has soñado tener siempre y que por fin llevas, se mantenga más tiempo y así evitarás tener que volverte a teñir de forma recurrente, algo que sí que puede acabar pasando factura a tu cabello.