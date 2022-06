Cuando estás organizando tu guardarropa de verano, o eligiendo aquello que te vas a llevar de vacaciones puede ser difícil decidir qué llevar. Pero si quieres lucir lo mejor posible, ¡elige el bolso adecuado! Un bolso de verano es imprescindible para cualquier fashionista, y lo cierto es que hay muchos tipos diferentes de bolsos que pueden hacer que tu estilo se vea genial. Aquí hay algunos consejos sobre cómo saber qué bolso es el perfecto para comprarte en verano.

El bolso perfecto para el verano

Con la llegada verano seguro que muchas personas ya están de vacaciones, otras en cambio deberán esperar a agosto sin embargo hay algo que debes cambiar de inmediato y que no es otro que el accesorio más imprescindible de todos. Nos estamos refiriendo como no al bolso. Un complemento sin el cuál muchas personas no podrían vivir pero que se debe adaptar también según la temporada. Descubre entonces ahora las claves para elegir el bolso de verano perfecto.

El bolso perfecto para el verano será siempre el bolso que más te guste o el que mejor se adapte a tu estilo o también, a tu situación dado que seguro que no usarás el mismo bolso para ir a trabajar en verano que en vacaciones.

A esto se le suman las muchas propuestas en bolsos de verano de las principales firmas por lo que llega un momento en el que tal vez no sepamos cuál elegir.

Por ello queremos ayudarte y en concreto vamos a darte los mejores consejos para que elijas el mejor bolso este verano.

El tamaño

El tamaño de tu bolso es un criterio muy importante a la hora de realizar tu elección. En verano, puede sea mejor elegir un bolso pequeño para llevar al hombro , ideal para una salida por la ciudad o una velada con amigos. Te permitirá llevar solo lo esencial para no sentir que llevas demasiado encima. Además te servirá para tener una mano libre y te sentirás más ligera. Puedes optar por un modelo de bolso pequeño con bandolera de cadena para un efecto chic.

Por el contrario, es posible que prefieras un bolso de gran tamaño , perfecto para ir a la playa o de compras. Tendrás suficiente espacio para llevar todo lo que necesites. ¿Por qué no optar por un bolso de paja tejida o un modelo que recuerda la forma de un cesto o capazo, muy veraniego? Tu bolso grande también será perfecto para viajes o vacaciones. Práctico, ofrece una capacidad que te permite llevar todo lo que necesitas.

Estilo

Al buscar un bolso de verano, es importante elegir un estilo que se adapte a tu personalidad. Lo cierto es que son tantos los estilos que es difícil no saber qué elegir y más si te fijas en las tendencias. Olvídate de esto, estamos seguros que se puede encontrar un bolso de verano versátil y elegante para cualquier estilo ya sea que te guste más un estilo bohemio, uno chic o más pijo o uno más sencillo. Pero si además estás buscando algo que dure todo el verano, asegúrate de que la bolsa esté hecha de materiales duraderos como algodón o nailon. Y si quieres que tu bolso luzca bien durante todo el año, considera elegir un bolso con correas. De esta manera, puede transportarlo fácilmente sin sentirlo pesado.

Elija el material adecuado

Cuando eliges un bolso, es importante considerar los materiales que se utilizarán dentro y fuera de este . El bolso perfecto debe ser fuerte y duradero, pero no demasiado pesado ni voluminoso. También querrás elegir una bolso que pueda contener muchas cosas. Piensa además que en verano es fácil que te veas yendo a la playa o a la piscina cada dos por tres, de modo que por ejemplo los de estilo capazo serán una buena opción, tanto en material como en tamaño. En definitiva, asegúrate de que el bolso sea lo suficientemente grande como para que quepa de todo, pero no tanto como para que se vuelva incómodo de llevar.

El color

Para destacar en verano, opta por un bolso pequeño en un color vivo como el amarillo o el verde. Olvídate del negro y deja paso a colores cálidos como el rojo o el rosa, o incluso a colores claros y brillantes como el blanco o el beige. También puedes optar por un bolso estampado , floral o étnico por ejemplo, que es perfecto para la temporada. Gracias a los colores y estampados, tu accesorio iluminará inmediatamente tu look y añadirá un toque dinámico.

También puedes preferir un bolso en un material que cambie . Algunos modelos están disponibles con perlas o paja tejida. Son ideales en verano para mayor originalidad y materiales que se adaptarán a tus outfits veraniegos. Sea cual sea tu estilo, tu bolso completará tu outfit con elegancia.

Pero ¡ no lo olvides! si optas por un bolso en colores vivos o con estampados, recuerda siempre mantener el equilibrio y la armonía en tu outfit . Por ejemplo, puedes usarlo para «romper» un look monocromático total o para «iluminar» un atuendo simple.

Encuentra el precio correcto

Cuando compres un bolso de verano, es importante encontrar uno que tenga un precio asequible pero que sea de calidad, pero en este caso tenemos las de ganar ya que en verano tenemos rebajas así que es buen momento para aprovechar y hacernos con un bolso que sea bueno y económico a la vez. Por otro lado, una buena regla general es gastar alrededor de 45 euros en un bolso de verano de buena calidad, aunque hay muchos tipos y precios diferentes disponibles y en rebajas, como decimos, te puede incluso costar a mitad de precio.

Compra una bolso que se pueda usar varias veces

Antes de comprar un bolso, asegúrate de que pueda usarse varias veces. Si el bolso es demasiado delicada o fácil de romper, no durará mucho. Y si el bolso es demasiado pesado o voluminoso, no cabrá en su equipaje de mano o en su maleta. Desea un bolso que se pueda transportar fácilmente y usar varias veces.

En conclusión podemos decir que el verano es el momento perfecto para comprar un nuevo bolso de verano. ¡No solo podrás usar tu bolso varias veces este verano, sino que también podrás ahorrar en su compra! Al elegir el tamaño, el estilo y el material correctos, puedes hacer que tu bolso sea la elección perfecta para sus necesidades.