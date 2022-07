¿Beber limón y café aumenta el metabolismo y ayuda a perder peso? Con miles de nuevas tendencias dietéticas que surgen todos los días, hay una proveniente de TikTok que está dando la vuelta al mundo y parece sorprender a los usuarios con los resultados que promete lograr. Consiste en beber los dos ingredientes mencionados de modo que vamos a ver si realmente combinados, pueden tener tantos buenos efectos como se presume.

Limón y café ¿ayuda a perder peso?

Según una de las nuevas tendencias descubiertas en redes para adelgazar, parece que beber café y limón es la combinación perfecta, ya que parece ser que puede llegar a tener efectos milagrosos en el cuerpo y nos haría perder peso rápidamente . Pero, ¿qué tan cierto y efectivo hay en esta nueva tendencia?. Por lo visto, y según los expertos en nutrición, ambos componentes podrían en realidad aumentar el metabolismo : el limón depura nuestro organismo, elimina los desechos y regula la actividad intestinal, mientras que el café actúa como estimulante y se encuentra entre las sustancias termogénicas , es decir, son capaces de quemar más calorías.

En el papel, por lo tanto, beber café con limón añadido sería una gran medida contra los kilos de más, pero en la práctica la combinación parece que es rechazada por completo por varios expertos en nutrición y dieta.

De hecho parece que si añades limón al café no promueves en realidad la pérdida de peso dado que aunque en ambos casos estamos hablando de ingredientes que podrían servir para acelerar el metabolismo, lo cierto es que una vez comienzas a beberlos juntos, te das cuenta que no parece tener efectos superlativos al respecto. Ocurre lo mismo con el hecho de beber agua con limón que aunque sirve para depurar el organismo, tiene un impacto mínimo en el peso corporal.

De hecho, la idea de que la combinación de café y jugo de limón crea un elixir para quemar grasa es falso. Aunque cada componente puede tener sus propios beneficios para la salud, no hay evidencia científica que demuestre que la combinación de los dos promovería la pérdida de peso.

A pesar de que la nueva tendencia no parece tener los efectos deseados, que duda cabe que beber agua y limón sigue siendo una forma válida de mantenerte hidratado -sustituyendo así a las bebidas más calóricas y azucaradas-, llenarte de vitamina C y sentirte más saciado. Si ni el agua y el limón ayudan a que desaparezca la grasa corporal, sin duda es bueno tanto para el metabolismo como porque nos puede hacer sentir más saciados … Y entonces es bueno, algo que no se puede decir del mismo modo en lo que respecta al café.