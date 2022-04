El Domingo 1 de mayo es el Día de la Madre por lo que nada como elegir un bonito regalo con el que sorprender a la mujer más importante en nuestra vida. Si todavía no has pensado qué regalarle o no sabes exactamente qué le puede gustar, nada como elegir entre la selección de artículos que ahora te presentamos que nos resultan bastante originales. Hemos pensado en qué existen distintos tipos de mujer y por ello, de madre, de modo que quizás encuentres lo que estás buscando en esta selección que intentamos que sea bastante variada. Descubre ahora los 10 regalos para el Día de la Madre 2022: ideas originales.

Regalos originales para el Día de la Madre

Si deseas sorprender a tu madre en este próximo Día de la Madre, nada como elegir entre los regalos que a continuación te mostramos. Regalos que resultan originales, pero que también en algunos casos, siguen las últimas tendencias de moda. ¡No te pierdas ninguno! Todos son ideales y seguro que elijas el que elijas acertarás con tu madre.

Gafas de sol de Guess

Para los paseos y días de verano que están por llegar, os proponemos estas gafas de sol de Guess que nos fascinan. Modernas y algo atrevidas, con una montura cuadrada oversize en color havana y lentes espejadas de color marrón que completa cualquier look. Su precio es de 100 euros.

Bicicleta de paseo 28’’ retro B-PRO

¿Quieres que te acompañe a dar una vuelta en bicicleta? Regálale esta bicicleta de paseo 28’’ retro B-PRO en color rojo con cuadro de acero, caballete, timbre y con cesta delantera donde guardar un pequeño picnic, así podréis hacer una ruta y tomar un aperitivo al llegar a la meta. ¿No es un planazo?. Su precio es 295 euros.

Bolso para móvil Parfois

Si tu madre es «adicta» a llevar siempre el móvil encima, nada como elegir un bonito bolso para ella de modo que no lo pierda nunca. Un bolso como este de la firma Parfois que podéis comprar en El Corte Inglés. Su diseño es perfecto para cualquier modelo de móvil (0,1 (ancho) x 18 (alto) x 4 (largo) cm) y además incluye cremallera para guardar documentos. Su precio es de 17,99 euros.

Joyas charms de Pandora para el Día de la Madre

El Día de la Madre es el momento adecuado para regalar uno de los preciosos charms de Pandora en forma de corazón dedicados a mamá, como los que veis en la imagen de arriba . ¡Una idea de regalo simple pero perfecta para la ocasión! y más si ya tiene su pulsera de charms. En la tienda de Pandora tenéis estos modelos y otros muchos todos ellos con forma de corazón y la inscripción «mamá» pero en colores y diseños variados. El precio de cada charm está entre los 19 y los 39 euros dependiendo del modelo.

Cofre regalo de Rituals

Otras idea de regalo para el Día de la Madre que podemos tener en cuenta es elegir algo relacionado con la belleza. Por ello, os recomendamos elegir una caja de RITUALS dado que tienen muchas opciones con motivo de este día. Por ejemplo, las cajas que veis arriba. El set «Rebalancing routine» y el set «Soothing Routine» para el cuidado de la piel con gel de ducha y, exfoliante corporal y crema corporal. El precio es de 34,90 euros.

Secador Bellissima Mypro Diffon DF1 300

Un secador que será el favorito de todas las madres con el pelo rizado. Este Bellissima Mypro Diffon DF1 3000 con tecnología cerámica respeta la belleza y la flexibilidad del rizo natural dejándolo más hidratado y sin encrespamiento. ¡Adiós a la sequedad! Mamá lucirá un pelazo cada día gracias a este regalo tan especial. Es, además, muy cómodo gracias a una de las extremidades completamente ergonómica para que lo pueda sostener con una sola mano. Su precio es de 57,99 euros.

Zapatillas Gel-Noosa Tri 12 de Asics

¿Madre deportista? Estas zapatillas de running de mujer Gel-Noosa Tri 12 de Asics deben estar en su zapatero. Veloces y ligeras para que salga a correr con la mayor comodidad, como si estuviera pisando algodón. Se adapta a todo tipo de pisadas y, además, tiene una serie de aberturas que drenan el agua si llueve. Su precio es de 91 euros.

Samsung Galaxy Watch Active Bluetooth

Y, también podrá completar sus horas de fitness y bienestar con este reloj inteligente Smartwatch Samsung Galaxy Watch Active Bluetooth en aluminio gracias al que podrá monitorizar todos sus movimientos. Cuenta con siete ejercicios en seguimiento automático, incluyendo la natación; así como un seguimiento manual y una función running coach con la que saber cuánto y cómo corre. Pero, además, podrá tener una conectividad total gracias a su alta compatibilidad con aplicaciones y dispositivos diversos, ya que al enlazarlo con el móvil podrá ver las fotos o controlar la música. ¡También es resistente al agua y al polvo!. Su precio es de 189,90 euros.

Láminas Picasso de Zara Home

Zara Home tiene una nueva colección de temporada dedicada al genio de Pablo Picasso. En ella encontramos todo tipo de artículos de menaje del hogar con algunos de los motivos de la obra de este pintor, pero también estas reproducciones de dos de sus cuadros. Son láminas de impresas en papelde 170g/m2 y se venden en dos medidas. El precio es de 29,99 € y 49,99 €.

Regalos para nuevas madres

Por último un regalo especial que emocionará a cualquier madre que haya tenido su primer bebé. ¡El primer Día de la Madre es una ocasión única, para celebrar y recordar para siempre! Como regalo por el Día de la Madre para una mamá primeriza, te recomendamos estos bonitos bodys con mensajes dedicados a mamá . Se venden en Amazon y su precio está entre los 14 y los 18 euros.