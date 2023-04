Los mejores perfumes para regalar el día de la madre y acertar seguro

Se acerca el Día de la Madre, que como cada año en España cae el primer domingo de mayo, lo que significa que en este 2023 esta ocasión tan especial será el domingo 7 de mayo, y si todavía no le has comprado un regalo especial a la tuya deberías ponerte las pilas para que no se te eche encima el tiempo sin tenerlo preparado. Hoy te mostramos algunos de los mejores perfumes para el Día de la Madre, opciones de regalo que siempre son un acierto y que a todas las mamis les encanta, así que elige el mejor para la tuya antes de que se agoten.

7 perfumes para el Día de la Madre

Good Girl Blush, Carolina Herrera

Esta icónica fragancia con forma de stiletto se reinventa ahora con un frasco en color rosa pastel que llama poderosamente la atención por su belleza. Con base de vainilla y corazón de peonía, es un perfume ideal para una ocasión tan especial.

Paula’s Ibiza Eclectic, Loewe

Esta fragancia es alegre, festiva y muy ecléctica, con un aroma floral irresistible y un gran atractivo: es unisex.

Fame Blooming Pink, de Paco Rabanne

En este caso se trata de un perfume atrevido y muy parisino, una fragancia con muy marcada personalidad femenina en un frasco que es más femenino aún. Tiene una mezcla de notas olfativas que es explosiva y diferente, con mango, incienso y jazmín.

My Way, Giorgio Armani

Este perfume de Armani es también ideal para el Día de la Madre por muchos motivos, como que es floral, moderno, luminoso y muy femenino.

Signature de Chloé

Esta fragancia es todo un clásico de Chloé, un perfume basando en el aroma de la tuberosa y que se combina con lichi, fresa, magnolia, peonía, rosa, almizcles y ámbar, dando como resultado una fragancia fresca, fuerte, seductora y muy versátil que cautiva a primer olfato.

Eau de Parfum Babylon, de Penhaligon’s

Este perfume forma parte de la colección Trade Routes y es una fragancia suave y voluptuosa bañada en vainilla con notas de madera de sándalo y cedro que le confieren un aroma espectacular y muy especial al fusionarse con las notas de azafrán y nuez moscada.

Light Blue, Dolce&Gabbana

Terminamos nuestra selección de perfumes para el Día de la Madre con uno de los mejores de Dolce&Gabbana, un clásico que enamora principalmente por su aroma cítrico y que es ligero, con muy buena fijación, ideal para el verano por su frescor.