Todo sobre Adriana Cerezo: su madre, que edad tiene, dónde vive y sus medallas en taekwondo

Adriana Cerezo (24 de noviembre de 2003, Alcalá de Henares) entra en liza en estos Juegos Olímpicos de París 2024 este miércoles 7 de agosto, fecha en la que se disputa la competición de taekwondo en la categoría de -49 kg. La deportista madrileña buscarla oro en esta cita olímpica después de haber ganado la plata en los pasados juegos de Tokio 2020.

Adriana Cerezo representa una gran opción de medalla para la delegación española en estos Juegos Olímpicos de París. A sus 20 años la deportista española aspira a ganar su segunda presea en la capital francesa después de la plata conseguida hace tres años en Tokio. Llega después de haberse proclamado campeona de Europa de la categoría en el Europeo de Belgrado.

«Todavía queda mucho para París y a nivel de preparación aún no puedo decir cómo será. Lo que sí puedo decir es que me muero de ganas por esa medalla de oro olímpica y haré todo lo posible para conseguirla porque es un sueño que no creo que vaya a dejar pasar. Es el objetivo por el que trabajo y con el que sueño todos los días», dijo en su día Adriana Cerezo en una entrevista concedida a OKDIARIO el pasado mes de diciembre.

Adriana Cerezo en los Juegos Olímpicos

Adriana Cerezo busca el oro olímpico en la competición de taekwondo en la categoría de -49 kg que se disputa este miércoles 7 de agosto durante toda la jornada. La madrileña llega a París 2024 con el claro objetivo de ganar el oro meses después de haber se proclamado campeona de Europa por segunda vez. El año pasado también fue bronce en el Mundial disputado en Azerbaiyán.

En alguna entrevista reciente Adriana Cerezo ha dejado claro que sólo piensa en el oro y que lo tiene como deberes durante todos los días. «Todos los días, lo tengo como deberes todos los días, me levanto ya lavándome los dientes y lo estoy pensando. Yo creo que ya actuamos como si ya fuésemos campeones olímpicos, porque primero hay que sentirlo y quererlo desde el momento cero para poder serlo», afirmó en Telemadrid. «Y todos los días, igual que le doy vueltas a la final de Tokio, también le doy vueltas a eso», dijo en su día sobre la final que perdió en los pasados Juegos Olímpicos.

Cuántos años tiene

Adriana Cerezo afronta los Juegos Olímpicos con 20 años, tres años después de haber ganado la plata olímpica en su primera participación con sólo 17 años. La madrileña es una de las grandes opciones de medalla para la delegación española en estos Juegos Olímpicos y los que están por llegar en los próximos años.

Su familia

Mar Iglesias en la madre de Adriana Cerezo y después del éxito de Tokio 2020 concedió alguna entrevista en la que desveló el secreto del éxito de su hija. «Adriana nació madura, nos ha ido madurando a los demás, ha demostrado a España lo estupenda que es, pero lleva varios años así, es muy trabajadora y tiene los objetivos muy claros, es la hija más fácil de tener», dijo. Su padre David Cerezo, también ha sido un pilar importante en su vida y carrera y hace tres años también habló en televisión sobre la emoción vivida en Tokio 2020. «La verdad es que ha sido increíble, lo hemos vivido llorando. Estábamos con sus entrenadores y compañeros y ha sido increíble. Estamos todos sin voz», dijo.

Dónde vive

Adriana Cerezo es natural de Alcalá de Henares y a los cuatro años entró en el Club Hankuk de San Sebastián de los Reyes. Ahí comenzó a formar una leyenda que puede agrandar en estos Juegos Olímpicos de París después de ganar su primera medalla en Tokio. La deportista ha compaginado la alta competición con los estudios y estudia el grado de Criminalística en la Universidad de Alcalá. También está dentro de los deportistas de élite que componen el equipo de la Universidad Católica de Murcia (UCAM).

El Barça, su equipo de fútbol

Adriana Cerezo es reconocida aficionada del Barcelona y en alguna entrevistas ha hablado sobre su devoción por el conjunto culé. «La familia por parte de mi padre es culé: mi padre, mis tíos, las primas… Sólo he podido ir una vez al Camp Nou a ver un partido, y fue contra el Málaga. Pero me gustaría poder volver muchas más veces», explicó en su día la madrileña.