Adriana Cerezo: «Me muero de ganas por el oro olímpico»

Adriana Cerezo acaba de cumplir los 19 años, pero a su temprana edad ya le ha dado tiempo a conocer las dos caras del deporte profesional. El año pasado se convirtió en una de las grandes revelaciones del deporte español con su medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero recientemente vivió una dura decepción tras caer eliminada en cuartos de final del Mundial de Guadalajara (México). La madrileña explica en declaraciones a OKDIARIO que este tropiezo solo le servirá para crecer.

«Siempre hay que hacer un balance positivo del año. Es verdad que el Mundial era el gran objetivo y no salió como queríamos, pero hemos sacado bastantes medallas en los Grand Prix y el Campeonato de Europa, así que estoy bastante contenta. Pero no es suficiente, seguimos con muchas ganas de seguir trabajando y en 2023 tenemos que bordarlo», se animó Cerezo.

La deportista de Alcalá de Henares recordó que en este 2022 ha «vivido un montón de experiencias» que no pudo experimentar antes de los Juegos Olímpicos de Tokio «por tema de edad». «He vivido Grand Prix, Campeonato del mundo absoluto, son experiencias que me van a dar un ‘plus’ para el futuro. Hay que acostumbrarse a ese tipo de eventos para seguir sacando medallas», subrayó.

En el horizonte, apenas a año y medio de distancia, ya se perfilan los Juegos Olímpicos de 2024, que la taekwondista afrontará con un objetivo muy claro. «Todavía queda mucho para París y a nivel de preparación aún no puedo decir cómo será. Lo que sí puedo decir es que me muero de ganas por esa medalla de oro olímpica y haré todo lo posible para conseguirla porque es un sueño que no creo que vaya a dejar pasar. Es el objetivo por el que trabajo y con el que sueño todos los días», zanjó.