Un nadador italiano duerme en un parque por culpa del calor: «Normal que muchos se vayan»

Las condiciones de las instalaciones en la villa olímpica están siendo una de las principales fuentes de polémica en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Al terminar la semifinal de los 200 metros espalda, el nadador italiano Thomas Ceccon no tuvo reparos en alzar la voz para denunciar lo que muchos atletas están sufriendo en el interior de las instalaciones de la villa: «No hay aire acondicionado, hace mucho calor, y la comida es mala. No es ninguna coartada… es normal que muchos deportistas se desplacen por ese motivo».

Las cristalinas declaraciones de Ceccon al término de su serie tras quedarse a las puertas de la final, sin pelos en la lengua, se hicieron virales y sirvieron para visibilizar los numerosos problemas que se han encontrado los atletas residentes en la villa olímpica.

El italiano, que ya había conseguido la medalla de oro en la prueba de los 100 metros espalda, justificaba así la decisión de otros compañeros de buscar comodidades fuera del recinto habilitado para ellos.

Sin embargo, las protestas del italiano no terminaron ahí. En la noche del sábado 3 de agosto, tras una de las jornadas más calurosas de estos juegos en París, Thomas Ceccon decidió abandonar su apartamento de la villa olímpica de Saint-Denis para irse a dormir al aire libre, en uno de los parques que circundan las instalaciones.

Italy’s Swimmer, Thomas Ceccon sleeping outside because he was fed up with no A/C in the Olympic village. Bro, got his rest and locked🥇 pic.twitter.com/YIjjG3lwFo

— Del Walker 🇵🇸 (@TheCartelDel) August 4, 2024