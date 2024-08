En Italia también lloran por Carolina Marín: la emocionante narración que pone los pelos de punta

La Chapele y el mundo entero enmudeció tras la lesión de Carolina Marín. La española estaba ganando cómodamente a su rival y dominando el partido, cuando un mal gesto en la rodilla al caer acabó con su sueño olímpico en estos Juegos. Los llantos de la campeona de Río 2016 conmovieron a amigos y rivales. Pero hay una narración en concreto de un periodista italiano que se ha hecho viral. La emoción y la voz rota del comentarista han desatado los elogios de los seguidores españoles.

Toda España se quedó rota al ver las lágrimas de Carolina Marín. La onubense había dejado atrás dos lesiones de rodilla prácticamente seguidas, que le hicieron quedarse fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Otra vez aparecían los fantasmas en el peor momento. Justo cuando acariciaba la final olímpica, cuando iba a volver a luchar por un oro en unos Juegos, una lesión vuelve a apartarle de las pistas.

Las lágrimas de Carolina eran las lágrimas del mundo entero al ver a una de las grandes deportistas de la historia rota de dolor. La narración italiana puso los pelos de punta a todos los seguidores: «Ay, ay, ay, infortunio para Carolina Marín. Atención, momento delicadísimo de esta semifinal olímpica. Se ha sentido el grito de Carolina Marín. Terrible», comienza diciendo el comentarista.

La spagnola Carolina Marín è stata costretta ad abbandonare la semifinale di badminton a causa di un brutto infortunio al ginocchio destro: le lacrime e l’abbraccio con l’avversaria 😞🏸#Paris2024 #Olympics #HomeOfTheOlympics #Olimpiadi #Parigi2024 #Badminton pic.twitter.com/StT65QxwoG — Eurosport IT (@Eurosport_IT) August 4, 2024

Después de la lesión, Carolina intentó continuar en el partido, pero le fue imposible. La onubense se colocó una protección en la rodilla para probarse, pero se le veía que no podía. Los gestos de dolor eran evidentes y tras dos puntos se tiró al suelo y se retiró. Le sacaron una silla de ruedas, pero ella dijo que no, que quería marcharse por su propio pie. Y así lo hizo. La tricampeona del mundo de bádminton se marchó del pabellón entre lágrimas y con una sonora ovación de la grada.

La rival de Carolina Marín estaba destrozada

Hasta la china, He Bingjiao estaba destrozada por la lesión de su rival. Ella se ha metido en la final y peleará por el oro, pero tras el partido, en zona mixta, la rival de Carolina Marín se mostró muy afectada por la lesión de la española: «Realmente no quiero que suceda este tipo de cosas. Carolina Marín incluso me animó al final, diciéndome que jugara bien en la final y deseándome suerte. Me siento muy triste por esto. Espero que se recupere pronto y vuelva a jugar», señaló.

Nadie quiere que pasen estas cosas. Y menos a una deportista que ha vivido un calvario como Carolina Marín. Además, la española estaba jugando a un nivel increíble, yendo de menos a más en el torneo y salvo milagro se iba a meter en la final para volver a pelear por el oro, como en Río 2016. El mundo entero lloró su lesión. La narración de Eurosport Italia se ha hecho viral y ha conmovido a todos por la manera de narrarlo. El comentarista estaba roto al ver los gritos de dolor de una de las mejores de la historia de este deporte, que tenía la medalla prácticamente asegurada.