El deporte español llora la lesión de Carolina Marín: «Nos duele muchísimo, te queremos»

Carolina Marín vivió este domingo la cara más cruel del deporte con una terrible lesión en el momento en el que tocaba la final de los Juegos Olímpicos en bádminton. La jugadora onubense ganaba con comodidad su partido de semifinales ante la china He Bing Jiao, pero tuvo una lesión que le apartó del encuentro y dejó sin medalla a la española, leyenda del deporte de nuestro país.

Este momento tan dramático ha conmovido a los aficionados al deporte en España y, por supuesto, a los principales deportistas de nuestro país, que han utilizado las redes sociales para apoyar a Carolina Marín. Desde Pau Gasol a Carlos Alcaraz pasando por Rudy Fernández, Alexia Putellas, Teresa Perales…

«España está con Carolina Marín, ahora más que nunca. Nos duele muchísimo verte retirarte por una lesión, pero nos has demostrado ser una auténtica CAMPEONA. Te queremos, Carolina Marín. Estoy seguro de que pronto te veremos sonriendo de nuevo. Siempre a tu lado», escribió Pau Gasol, que adjuntó una foto con la onubense.

Nos duele muchísimo verte retirarte por una lesión, pero nos has demostrado ser una auténtica CAMPEONA. Te queremos, @CarolinaMarin! Estoy seguro de que pronto te veremos sonriendo de nuevo. Siempre a tu lado 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/o1eQNKciW6 — Pau Gasol (@paugasol) August 4, 2024

Teresa Perales, leyenda de España en los Juegos Paralímpicos, también escribió un bonito mensaje a Carolina Marín: «Tristeza compartida por todos y minutos de ovación que pone los pelos de punta. Quédate con eso. Eres maravillosa». Carlos Alcaraz, a pocas horas de jugar su final ante Novak Djokovic, también dedicó un mensaje a Carolina: «Todo el ánimo del mundo, fuerza».

Rudy Fernández, que acaba de disputar sus últimos Juegos Olímpicos y se ha retirado de forma oficial del baloncesto, señaló que «volverás más fuerte, estamos convencidos». Alexia Putellas, por su parte, dedicó un corazón roto pero de orgullo a Carolina Marín. Pedri, reciente campeón de la Eurocopa con España, también tuvo un mensaje de cariño a la onubense: «Eres una campeona».

En las semifinales de bádminton, Carolina Marín había ganado a la china He Bing Jiao de forma contundente por 21-14 en el primer set. En la segunda manga iba también ganando con comodidad, por un 10-6 que le acercaba a la final. Estaba a tan sólo 11 puntos de la final y además estaba jugando a las mil maravillas. Era un ciclón en la pista… y, sin embargo, de repente un movimiento dramático, una jugada que ya es imagen terrible tanto para Carolina como para todo un país.

La Casa Real también apoya a Carolina Marín

La Casa Real también dedicó un emotivo mensaje a Carolina Marín: «Eres nuestra campeona. No hay metal que alcance el valor de la lección de pundonor y orgullo que has dado. La más digna representación del espíritu olímpico. Volverás más fuerte, como siempre has hecho y mereces la ovación de toda España. Gracias, Caro.

#Paris2024| @CarolinaMarin, eres nuestra campeona No hay metal que alcance el valor de la lección de pundonor y orgullo que has dado. La más digna representación del espíritu olímpico Volverás más fuerte, como siempre has hecho y mereces la ovación de toda España. Gracias, Caro pic.twitter.com/75hgiqr1kE — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) August 4, 2024

Pedro Sánchez también dedicó un mensaje a la jugadora de bádminton. «Eres y serás una campeona. Toda España está contigo, Carolina Marín», escribió el presidente del Gobierno. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, también escribió a la deportista onubense: «La vida es caerse y es levantarse. Te levantarás. Te queremos».