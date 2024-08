Estados Unidos ignora las normas de los Juegos woke y adquiere 300 aires acondicionados para la Villa

Estados Unidos ha decidido pasar de las normas de sostenibilidad de los Juegos Olímpicos woke. Los norteamericanos se han traído sus propios aires acondicionados para sobrevivir en una Villa Olímpica impulsada por la Agenda 2030 y que está siendo un fracaso a todas luces. Ni el descanso, ni la comida y ni siquiera los transportes se salvan de las críticas.

Ahora los yankees están siendo duramente criticados por no cumplir con los objetivos de sostenibilidad al haber instalado en sus habitaciones unos 300 aires acondicionados portátiles que funcionan día y noche para garantizar su descanso y confort. Muchos atletas se pasan de visita para escapar del calor durante las horas centrales del día.

Los edificios de la Villa Olímpica están diseñados técnicamente para tener una temperatura en su interior de seis a 10 grados más baja que en el exterior, pero varios países no se creyeron la milonga y desde finales de junio se movieron para traer sus propias máquinas de frío. Estados Unidos, al igual que Australia, Canadá o Islandia, han pasado de los Juegos woke consiguiendo estos aparatos que están marcando las diferencias.

La organización quería que estos fuesen «los Juegos Olímpicos más verdes de la historia» y quizá lo vayan a ser, pero por el color del agua del Sena. La principal impulsora de esta premisa fue la alcaldesa socialista de la ciudad, Anne Hidalgo, quien manifestó antes del inicio del evento que «quiero que París sea ejemplar desde un punto de vista medioambiental».

«Tengo mucho respeto por la comodidad de los deportistas, pero pienso mucho más en la supervivencia de la humanidad», añadió Hidalgo el año pasado sobre la decisión de hacer una Villa Olímpica que está muy lejos de los estándares que gustan a los deportistas y sí más para la agenda woke.

Aire es sinónimo de resultados

Estados Unidos y todos los países díscolos con la imposición woke están encantados con haberse gastado casi 100.000 euros por delegación para tener frías sus habitaciones. En el medallero, por lo pronto, con los americanos liderándolo holgadamente, aunque quizá la sorpresa sea la tercera posición de unos australianos que también disponen de sus propios aires acondicionados.

Llama la atención que diversas empresas han visto aquí un nicho de mercado importante y han optado por regalar los sistemas de aire acondicionado a las delegaciones para conseguir más publicidad como es el caso de Islandia con el fabricante Morphy Richards.

El caso es que estar en la Villa Olímpica en las condiciones que había previsto la organización woke de estos Juegos Olímpicos eran un suicidio deportivo a todas luces. Estados Unidos, sin embargo, va a tener un problema porque algunas voces se han quejado al Comité Olímpico Internacional acerca del gasto de luz y el rastro de huella de carbono que deja el uso del aire acondicionado aduciendo que un 10% de la contaminación mundial sale de estos aparatos.

Los norteamericanos, siempre tan agudos, ya responden a las voces críticas con lo que va a pasar en el futuro. «En Los Ángeles 2028 seguro que nos enfrentaremos a muchos problemas, pero el asunto del descanso de los deportistas en las mejores condiciones por unas normas impuestas por gente que no son deportistas no va a suceder», zanjan algunas voces de la delegación de Estados Unidos. Los Juegos woke parece que no volverán a corto plazo.