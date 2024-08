Ana Peleteiro: «Me he sentido como Taylor Swift en el Bernabéu pero en negra»

Ana Peleteiro se clasificó este viernes para la final de triple salto después de firmar una marca de 14,36m en su primer intento. La atleta española dejó muy buenas sensaciones sobre la pista del Stade de France y este sábado buscará sobre el mismo escenario su segunda medalla olímpica y la primera en estos Juegos Olímpicos de París 2024.

Tras la clasificación para la final, una alegre Peleteiro atendió a los medios de comunicación en zona mixta y dejó unas polémicas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie. Ante las televisiones afirmó en primer lugar que se había sentido como Taylor Swift en el Santiago Bernabéu sobre la pista del Stade de France. Posteriormente, fue preguntado por esa frase y matizó: «Pero en negra».

«Suficiente. Hoy no necesitaba nada más. He hecho los deberes», comenzó declarando Ana Peleteiro en la zona mixta del Stade de France tras clasificarse este viernes a la gran final que se disputa este sábado del triple salto.

«Me he sentido como Taylor Swift en el Santiago Bernabéu. Pero en negra. Ya sabéis que para mí un estadio lleno es como una performance y lo vivo así. De hecho, estaba un poco nerviosa. Y el ritmo de las palmas me ayudó a tranquilizar las pulsaciones. Y a hacer los deberes que es lo que teníamos que hacer hoy», afirmó la atleta española desde París.

«Mañana tenemos que hacer lo mismo de siempre, continuar con el foco, hacer caso a Iván y simplemente demostrar lo hecho hasta ahora», señaló Ana Peleteiro desde los Juegos Olímpicos de París 2024 donde este sábado buscará una nueva medalla.

«Pregúntame sobre la competición», dijo Ana Peleteiro sobre los polémicos problemas en la Villa Olímpica en París 2024. «La atmósfera ha sido increíble, la pista me encanta, de diez. No tengo ningún pero. No estamos acostumbrados eso sí a que la final sea un día después. Es la primera vez en la historia. No tiene ningún tipo sentido que no sea hoy y es todo un reto. Lo hemos preparado muy bien. Mañana me encontraré mucho mejor», finalizo la atleta española que este sábado quiere hacer historia.

Peleteiro quiere hacer historia

Ana Peleteiro buscará este sábado hacer historia brindando una nueva medalla olímpica a la delegación española, esta vez en Paría 2024. Antes de estos Juegos Olímpicos, la atleta española atendió a OKDIARIO para analizar su participación.

«Bueno, creo que se están haciendo las cosas muy bien, que voy por el camino, que tengo que seguir, pero aún queda trabajo por hacer. Y que eso en estas últimas semanas casi que son las más importantes», valoró Peleteiro antes de viajar a París.

«Bueno, siempre digo que el pescado nunca está vendido. Hay que llegar a las competiciones y luchar ese día porque hay mil condicionantes que pueden ayudarte o perjudicarte. Yo en todo momento, desde que di a luz, me he preparado para ser campeona olímpica y es lo que he seguido haciendo a pesar de las problemáticas que ha habido alrededor de compañeras o de mi propia prueba. Yo tengo mis objetivos y voy a por ellos al 100%», señaló la atleta española ante este periódico.