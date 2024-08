Álvaro Martín ha pasado por el micrófono de OKDIARIO para celebrar su medalla de bronce en la marcha atlética de los Juegos Olímpicos de París. El extremeño logró a los pies de la Torre Eiffel la única gran medalla que faltaba en su palmarés y abrió un día de gloria para su deporte, ya que poco después María Pérez firmaba el doblete con la plata. Según nos cuenta, cruzó la línea de meta desfondado por completo y hasta el último metro no tuvo la certeza de que subiría al podio olímpico.

«Por supuesto que el bronce corrió peligro. El italiano venía fuerte y yo no me quería confiar. No lo he visto claro hasta el final y por eso he cogido la bandera de España en el último momento, cuando ya ha visto que había cierto margen. Ojalá haberlo podido aprovechar. Llegué a meta apoteósico y destrozado. Me hubiese gustado disfrutarlo más, pero evidentemente no lo elijo yo. Son las circunstancias de carrera, pero aun así ha sido muy bonito», explica.

Para lograr su primera medalla olímpica, Martín tenía una estrategia muy clara que está relacionada con la majestuosidad de París y que nos explica exhausto después de una jornada muy larga. «El recorrido en la Torre Eiffel ha sido la leche. El problema es que no te puedes dejar sobrecoger por un escenario ni por toda la gente que está allí viendo la carrera. Eso era difícil de gestionar y mi idea era no mirar a la Torre Eiffel para estar totalmente centrado en la carrera. Porque claro, no puedes estar despistado mirando a la Torre Eiffel y que alguien te haga un cambio y te pille», dice.

Con las dos medallas de este jueves, España rompió una racha de 24 años sin conseguir medalla en marcha. «En últimos Juegos Olímpicos de Toki0 hicimos tres cuartos puestos en la marcha española. Fue muy duro. No fue un mal resultado, pero evidentemente una medalla es lo que marca y ahora hemos logrado dos, la mía y la de María. También hay que destacar que las tres chicas del equipo femenino han quedado entre las diez mejores. Yo creo que ha sido un grandísimo día de éxito que esperemos que pueda continuar tanto el atletismo español como toda la delegación española», confía.

¿Otra medalla en París?

Uno de los que puede aumentar ese botín puede ser el propio Álvaro Martín, ya que con toda probabilidad será elegido para la prueba de relevo mixtos. «Primero tenemos que ver cómo se confeccionan los equipos porque eso lo decide la Federación Española. Por mi parte, yo encantado de que quieran contar conmigo y creo que tenemos un equipazo. Otros países también lo tienen. Nos vamos a engañar, pero creo que España tendrá posibilidades de medalla con los dos equipos que presente. Si estoy yo en ellos, a hacerlo lo mejor posible e intentar conseguir otra medalla», espera.

Por último, y colmado tras su ansiada medalla olímpica, Álvaro Martín nos confirma que estos Juegos Olímpicos serán los últimos de su carrera. «Ahora mismo tengo 30 años y en los Juegos de Los Angeles ya tendré 34. Por una cuestión biológica, los que vienen por detrás me tendrían que sacar del equipo. No sería una buena señal si yo me clasificase para los Juegos. Así que yo espero que los chavales que vengan de atrás me saquen del equipo», finaliza.