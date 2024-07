Ana Peleteiro: «Desde que di a luz me he preparado para ser campeona olímpica»

Ana Peleteiro lo ha hecho todo en los últimos tres años. Fue medallista de bronce en triple salto en los Juegos Olímpicos de Tokio, fue nombrada Atleta del Año por la Federación Española de Atletismo, se casó con el también atleta Benjamin Compaoré, tuvieron una niña que se llama Lúa, firmó con Bridgestone como embajadora y regreso a la competición siendo campeona de Europa de su disciplina en Roma 2024.

A escasos días para el inicio de los Juegos Olímpicos, la gallega atiende a OKDIARIO llena de ilusión por mejorar los resultados cosechados en Japón. Sin su amiga y compañera de entrenamientos, la plusmarquista mundial Yulimar Rojas, en competición las cosas en el triple salto se han abierto y soñar con un oro ya no es un imposible para Ana Peleteiro.

PREGUNTA: ¿Cómo afronta la preparación a escasos días para el inicio de los Juegos Olímpicos?

RESPUESTA: Pues con mucha tranquilidad y calma. Esto yo creo que es lo más importante.

P: ¿Tiene la sensación de los deberes hechos después de conseguir el oro en el Campeonato de Europa?

R: Bueno, creo que se están haciendo las cosas muy bien, que voy por el camino, que tengo que seguir, pero aún queda trabajo por hacer. Y que eso en estas últimas semanas casi que son las más importantes.

P: ¿Se esperaba este retorno tan competitivo después de la maternidad? Porque al final eso cambia la vida de mucha gente…

R: Cuando me quedé embarazada sabía cuál era mi objetivo a la vuelta y básicamente lo que he hecho es seguir mi camino sin escuchar a las voces que decían que no sería capaz y concentrarme en aquello que yo quería hacer.

P: ¿Ve una medalla más factible sin la presencia de tu compañera Yulimar Rojas? En Tokio ya tocaste metal con ella en el campeonato…

R: Bueno, siempre digo que el pescado nunca está vendido. Hay que llegar a las competiciones y luchar ese día porque hay mil condicionantes que pueden ayudarte o perjudicarte. Yo en todo momento, desde que di a luz, me he preparado para ser campeona olímpica y es lo que he seguido haciendo a pesar de las problemáticas que ha habido alrededor de compañeras o de mi propia prueba. Yo tengo mis objetivos y voy a por ellos al 100%.

P: ¿Cuál es el pronóstico de Ana Peleteiro para París?

R: Bueno, yo estoy luchando por el oro, pero obviamente que todo puede pasar. Por supuesto, que yo entreno para ganar el oro.