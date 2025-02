Víctor Ábalos informaba a Aldama de reuniones con su padre en plena pandemia: «Estuve una hora con él»

Víctor Ábalos, hijo del ex ministro José Luis Ábalos, mantuvo una intensa relación con el empresario Víctor de Aldama durante la pandemia, según revelan las conversaciones de WhatsApp entre ambos extraídas por la UCO del teléfono móvil de Aldama. En una de ellas, el hijo del ex secretario de Organización del PSOE le comenta que ha tratado temas profesionales suyos con su padre: «Sí, pero sólo estuve una hora con mi padre. Ya me contó». Todo ello en meses donde había restricciones de movilidad.

Durante este periodo crítico de la pandemia, las conversaciones evidencian que Víctor Ábalos mantenía contacto regular con su padre, entonces ministro de Transportes. En ese revelador mensajes, fechado el 14 de mayo de 2020, Ábalos hijo escribe a Aldama: «La próxima semana estoy de nuevo [en España]. No pude quedarme más tiempo. Por eso no quise molestarte». Esta breve comunicación sugiere que las reuniones entre padre e hijo continuaban incluso durante las restricciones de movilidad. Durante la primera ola los movimientos entre comunidades autónomas estaba muy limitado a motivos laborales, retorno al lugar de residencia, atención a dependientes o similares.

La defensa de Aldama presentó un escrito ante el Tribunal Supremo en el que asegura que «se tiene constancia de que determinadas constructoras suscribieron contratos de consultoría, para gestiones de obras adjudicadas en el extranjero, que encubrían comisiones por adjudicaciones de obra pública en España, con don Víctor Ábalos, hijo de don José Luis Ábalos».

En el documento, el empresario vuelve a hacer referencia a Víctor Ábalos por el piso ubicado en el Paseo de la Castellana de Madrid, valorado en 1,9 millones de euros. Aldama habría pactado ese inmueble con el ex ministro de Transportes como «garantía» de los pagos que una serie de constructoras le harían en un futuro a cambio de contratos «preadjudicados» de obra pública. Según indica, el hijo del ex dirigente socialista a través de WhatsApp le «requirió varias veces información acerca de cómo se realizaría la transmisión del inmueble». Precisamente OKDIARIO ha comprobado que hay más mensajes en el chat de ambos, pero aparecen borrados.

Negocios del fútbol

Los mensajes, que abarcan el periodo de mayo a agosto de 2020, muestran una relación centrada en negocios deportivos, incluyendo patrocinios y traspasos de futbolistas.

Los mensajes desvelan que ambos trabajaban en varios proyectos deportivos internacionales. Uno de los más significativos fue un intento de patrocinio con el VCF, presumiblemente el Valencia Club de Fútbol. «¿Me puedes ayudar con el patrocinio? Si conoces a alguna empresa que pueda estar interesada me dices», solicitaba el hijo del ex ministro a Aldama en uno de los intercambios.

La documentación recuperada muestra que la relación profesional era extensa y abarcaba múltiples aspectos del negocio futbolístico. El 9 de agosto de 2020, Ábalos Jr. envió a Aldama las fichas técnicas de varios jugadores, incluyendo a Jhow Benavídez, Devron García, Maikel Antonio García y Patrick Palacios, sugiriendo posibles operaciones de traspasos. «Los llevo yo… Por si te interesa alguno», escribía Víctor Ábalos, a lo que añadía que remitiría la documentación a su «DD» (director deportivo).

Entre los proyectos más ambiciosos que manejaban se encontraban dos iniciativas de «capacitación integral» que involucraban a equipos colombianos y malasios.

El tono de las conversaciones refleja una relación cercana entre ambos, con expresiones como «Buenos días señor», «felicidades crack» y «abrazo» salpicando sus intercambios. Esta familiaridad contrasta con la actual situación, donde ya se han roto los contactos de Aldama con toda la familia Ábalos con al que trató. El empresario llegó a decir en entrevistas que también trató con la ex mujer de Ábalos y tramitó desplazamientos a sus hijos.

La investigación judicial de Leopoldo Puente ha cobrado especial relevancia después de que el magistrado ordenara a la UCO investigar el patrimonio de Víctor Ábalos, ante la posibilidad de que hubiera sido beneficiario de las presuntas comisiones millonarias que manejaba Aldama. Como parte de estas pesquisas, el juez ha citado a 17 testigos, entre ellos al propio Víctor Ábalos, para comparecer entre el 25 de febrero y el 5 de marzo.

Ante estas investigaciones, la defensa del ex ministro Ábalos ha presentado documentación para desvincular a su hijo de cualquier actividad irregular. Han aportado escrituras que demuestran que el patrimonio de Víctor Ábalos, incluyendo un chalé en La Pobla de Vallbona, fue adquirido en 2006, mucho antes de los hechos investigados. La vivienda se compró con una hipoteca a 40 años cuando Ábalos hijo tenía 24 años, respaldada por los ingresos de una administración de Loterías en la ciudad de Valencia, de la que era titular.

Por su parte, Víctor Ábalos ha negado categóricamente cualquier vinculación con la trama investigada a través de varias cartas enviadas a medios de comunicación. En ellas, afirma no haber cobrado «comisiones» de constructoras por adjudicaciones de obra pública ni en España ni en el extranjero, y asegura que sus actividades profesionales «cumplen en todo momento con las normas y leyes nacionales e internacionales en materia de fiscalidad y tributación».