El nombre de ‘Ximo Puig’, ‘X. Puig’ o sólo ‘Ximo’ aparece hasta en siete ocasiones en el sumario del caso Azud. Pero en tres de ellas en concreto, en las agendas intervenidas por la Guardia Civil a José María Cataluña, ex tesorero del Partido Socialista Valenciano (PSPV) y uno de los principales investigado en la trama Azud de corrupción de la comunidad valenciana, su nombre aparece junto a «Emérit», identificado por los investigadores como Emérit Bono Ara, consejero principal del Grupo Imedes-Gesmed, adjudicataria de la gestión de ayuda domiciliaria y residencias de la tercera edad en la Comunidad Valenciana. Esa pista puede llevar a la Guardia Civil a desenredar la madeja de adjudicaciones, regalos y prebendas, dadas en la región en los últimos años.

Las agendas intervenidas por los agentes de la Guardia Civil en los registros a José María Cataluña en 2021 en su casa de Gilet, población de la que fue alcalde muchos años, desvelaron que Cataluña había continuado trabajando con el PSPV incluso cuando fue nombrado vicepresidente de Bancaja en 2004, de hecho sus anotaciones, whatsapps y comunicaciones han sacado a relucir la presunta financiación irregular de las campañas electorales de Carmen Alborch y María Teresa Fernández de la Vega a las elecciones municipales y nacionales en 2007 y 2008.

En realidad Cataluña no se retiró del partido nunca, como atestigua la actividad reflejada en sus agendas intervenidas, aunque fue expulsado en 2021 tras ser detenido y descubrirse su presunta implicación en la trama. Fue el responsable de las finanzas del PSPV hasta 2004. Según la investigación, el principal empresario investigado en la trama Azud, José María Febrer, pagaba los gastos electorales del PSPV a través de José María Cataluña. Y aunque Ximo Puig siempre se ha desligado públicamente de Cataluña, ya que cuando llegó a la Secretaría General del partido había otro tesorero, no ha podido evitar que su nombre saliese en el sumario, no como investigado ni testigo, pero sí, de momento, en anotaciones junto a los responsables de otra de las empresas investigadas, ya que el nombre ‘Ximo’ o ‘X. Puig’ se encuentra junto al de Emérit Bono Ara, del grupo Gesmed.

En una de esas anotaciones el nombre de ‘Ximo’ está junto al de Emérit, Asland y Urbaner y justo debajo del de ‘Lerma’, quizás el de Joan Lerma, ex presidente de la Generalitat valenciana, ex ministro de Administraciones Públicas y actual senador por designación autonómica. No hay otro ‘Lerma’ en la política valenciana. En otra de las anotaciones el nombre de ‘Ximo’ está junto al de ‘Emérit’, ‘Eugenio’ e ‘Iberdrola’. La tercera anotación donde aparecen juntos corresponde a la hoja del 17 de octubre de otra agenda y en ella sólo figura ‘Emérit’ y ‘X. Puig, dinar’. Otra cena anotada por Cataluña, que llevaba un exhaustivo control por escrito de sus encuentros de trabajo, comidas y cenas.

Socialistas

Hay que recordar que Emérit Bono, consejero del Grupo Imedes-Gesmed, es hijo de un consejero de Obras Públicas y luego de Medio Ambiente del mismo nombre durante la Presidencia del socialista Joan Lerma en la Comunidad Valenciana. Su padre, Emérit Bono Martínez, fue un reconocido economista antes de ingresar en la política y el primer candidato del PCE en Valencia durante la Transición, además de vicerrector de la Universidad de Valencia hasta su jubilación hace apenas unos años.

La filial andaluza del Grupo Imedes-Gesmed tenía acuerdos con CVC, otra de las empresas investigadas perteneciente al Grupo Axis, del empresario Febrer, para concurrir juntos a concursos públicos de residencias durante la presidencia del socialista andaluz Manuel Chaves. Toda esa documentación estaba en poder del grupo Axis y fue intervenida e incorporada al sumario del caso Azud y los agentes todavía investigan si hay o no trascendencia sobre esos acuerdos.

No son las únicas veces en las que aparece Ximo Puig, ya que el nombre está en otras cuatro anotaciones del sumario, tres de ellas también de José María Cataluña. Por ejemplo, en mayo de 2012, tres meses después de que Ximo Puig fuese elegido secretario general de los socialistas valencianos, Cataluña habría quedado a cenar con él ya que en la agenda de ese año escribió «dinar» (cenar) Ximo. Otra de las libretas incautadas a Cataluña refleja «dona Ximo». La entonces esposa del presidente valenciano era Amparo Panadero, siempre que Ximo fuera el que es ahora líder de los socialistas valencianos. La cuarta vez aparece ‘Joaquín (Ximo) Puig’ como beneficiario de un regalo consistente en una botella de vino por valor de 67,26 euros en la Navidad de 2002 enviada por el Grupo Axis de empresas. Entonces Puig era alcalde del municipio castellonés de Morella, le quedaban 10 años todavía para ser líder de los socialistas valencianos y 17 para ser presidente de la Comunidad Valenciana.

La empresa de Emérit Bono, Imedes-Gesmed, es conocida en el sector de gestión de residencias de la tercera edad y se ha convertido en los últimos años en refugio de históricos socialistas como Joan Ignasi Pla, anterior secretario general del PSPV. También contrató durante algunos años a Amparo Panadero, la ex esposa de Ximo Puig.

Gesmed acapara el 46% del mercado de residencias para la tercera edad en la Comunidad Valenciana. Gestionan centros en Valencia, Chiva, La Cañada, Cuart de Poblet, Orihuela, Massamagrell, Manises, Buños, Montaverner, Vinalesa, Vallada, Cullera, Onil, Benaguasil, Alcudia de Crespins, Puzol, Castellón, Tuéjar y Almusafes. Tienen más de 1.500 plazas en residencias y algo menos de 400 en centros de día, que gestiona instalaciones tanto en la Comunidad Valenciana como, en menor medida, en Castilla.La Mancha. El grupo cerró 2020 con un incremento en la facturación superior a los 42 millones de euros. Ahora están investigados en el caso Azud.