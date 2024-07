Rectificación de Begoña Prieto y José Manuel Arnaiz

Rectificación en relación a la noticia publicada por OKDiario el día 22/10/2019 titulada Una vicerrectora de la Universidad de Burgos contrata a su marido y le da 13.500 € en contratos: La vicerrectora de Políticas Académicas no ha contratado a su marido, quien no es profesor de la Universidad de Burgos desde el 30 de septiembre del año 2000, año en el que renunció a su plaza cuando la actual vicerrectora fue nombrada Directora de Departamento de Economía y Administración de Empresas de la Universidad de Burgos.

Fue profesor asociado desde diciembre de 1993 hasta la finalización del curso 1999/2000. No ha vuelto a la docencia. En su condición de profesional, no profesor, imparte una sola conferencia al año en el Máster de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, a propuesta del responsable de la actividad, que no es la Vicerrectora sino el Coordinador del Máster, quien propone la actividad y certifica su realización. El marido de la Vicerrectora no tiene vinculo laboral alguno con la Universidad de Burgos.

En todo caso, resulta necesario aclarar que en ninguna circunstancia las contrataciones de profesores se realizan a propuesta de vicerrector alguno, sino por las comisiones de selección reglamentaria establecidas.

La vicerrectora no ha adjudicado ningún contrato a sociedades en las que el marido de la vicerrectora es propietario. Señalar, que la Universidad de Valladolid, junto con la Universidad de León y la Universidad de Burgos, forman parte del Campus de Excelencia internacional Triangular-E3(CEI)

José Manuel Arnáiz, marido de la vicerrectora, es socio de “Arnaiz-Ayala Auditores SLP” junto con José Luis Ayala, residente en Valladolid. Este último recibió el encargo de realización de “Auditoria de Subvención. Proyecto Campus de Excelencia internacional Triangular-E Los Horizontes del Hombre” por parte del Gerente de la Universidad de Valladolid. Es por tanto el gerente de la Universidad de Valladolid quién adjudicó el contrato de Auditoria, siendo cuestión diferente que las tres gerencias de la s universidades del CEI acordaron el pago de los trabajos realizados por partes iguales.

Respecto al segundo contrato al que hace referencia la información, firmado con la empresa Conocimiento y Estrategia M2M (CyE M2M), fue un encargo realizado por la Gerencia de la Universidad de Burgos, no por la vicerrectora. Se trata de un trabajo en el que “Ayala y Asociados SL” (sociedad participe en CyE M2M con un 25%) no recibió el encargo, ni lo realizó, ni intervino, ni percibió cantidad económica alguna, ya que no forma parte del ámbito profesional de asesoría contable y fiscal en el que únicamente Ayala y Asociados SL intervendría, tal y como se puede poner de manifiesto en los objetivos y actividades de CyEM2M.

OKDiario publica su noticia a las 17:17 del día 22 de octubre de 2019. La vicerrectora llamó por indicación de la Jefa del gabinete de Prensa de la Universidad de Burgos al número por ella proporcionado a las 17:25, no habiendo recibido contestación. Minutos después, a las 17:58h, Alejandro Entrambasaguas, firmante de la información, llamó a la vicerrectora. Minutos después, a las 17:58h, llamó Alejandro Entrambasaguas.

En esta conversación la vicerrectora no efectuó ningún reconocimiento