Este miércoles 12 de julio la juez que instruye el caso Tito Berni de corrupción socialista en Canarias ha llamado a declarar a Álvaro de la Bárcena Argany, viceconsejero del Sector Primario y dependiente por tanto de la Consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende y jefe por tanto de Taishet Fuentes, director general de Ganadería. También está imputada la jefa de Servicio de esta misma consejería, Estefanía Margarita González Núñez. Ambos están acusados de prevaricación y revelación de secretos para intentar rebajar una sanción de 74.000 euros impuesta por el Gobierno canario a un empresario quesero. De la Bárcena fue nombrado en 2019 por el gobierno del socialista Ángel Víctor Torres. La trama les habría consultado los pasos a seguir.

Los dos altos cargos imputados están acusados de actuar para, presuntamente, reducir la sanción de 74.000 euros impuesta al ganadero Alberto Montesdeoca con la intermediación de Antonio Navarro Tacoronte, el Mediador, Taishet Fuentes Gutiérrez, ex director general de Ganadería, y Juan Bernardo Fuentes Curbelo, ex diputado socialista en el Congreso. Finalmente, la sanción prescribió y el ganadero no tuvo que pagarla, pero Montesdeoca recurrió siguiendo las indicaciones recibidas desde la Viceconsejería. «Estoy hablando con la Viceconsejería», llegó a decirle Fuentes Curbelo al empresario cuando éste le reclamó la condonación de la sanción.

La principal prueba contra ellos serían varios correos electrónicos cruzados donde se refieren al expediente abierto contra Montesdeoca. Para entender la responsabilidad del viceconsejero y la funcionaria hay que remontarse a octubre de 2019 cuando la Intervención General de Canarias abría un expediente de reintegro por 74.099,56 € al empresario quesero Alberto Montesdeoca. El expediente se inició porque el empresario habría cobrado ese dinero de fondos europeos como subvención, pero sin justificar correctamente la correspondiente petición.

El proceso siguió abierto y en marzo de 2020 se emitió otro informe con el inicio del proceso sancionador a la empresa Biogranja Montesdeoca S.L., una de las sociedades del empresario por una infracción administrativa grave. Según el sumario de la causa Mediador en septiembre de aquel mismo año la Secretaría General Técnica comunicaba a Taishet Fuentes, el director general de Ganadería y sobrino de Tito Berni, que Montesdeoca estaba reclamando una reunión para intentar aclarar la sanción. Por la posible implicación de cargos del Gobierno canario la juez decidió abrir una pieza separada.

En ese momento entró en escena Marco Antonio Navarro, alias El Mediador, que en noviembre de 2020 comenzaría a mover los hilos. Entonces el diputado socialista en el Congreso Juan Bernardo Fuentes le dió el número de la cuenta bancaria de la asociación Vega de Tetir, que presidía. Hay que recordar que Tito Berni pedía una donación de 5.000 € a los empresarios que le solicitaban ayuda. Ese primer pago llegaría el 9 de noviembre de 2020.

Entonces la trama habría detectado la disposición favorable de Montesdeoca y poco a poco lo envolvieron en la tela de araña que usaban con todos los empresarios: el 10 de noviembre Montesdecoa viajaba a Madrid, se hospedaba en el Hotel Victoria con Tito Berni y el Mediador e incluso cenaba en el restaurante La Carmela, donde todos se hicieron una foto. Al día siguiente la foto sería en la capilla de la Dirección General de la Guardia Civil, donde los empresarios acudían a visitar al general Espinosa, considerado una de las personas importantes dentro de la trama.

El empresario, tras entrevistarse con el diputado socialista Tito Berni y el general Espinosa, dejaba Madrid con la certeza de que su sanción podía rebajarse. Pero en febrero de 2021 el empresario recibía un apremio de pago de la sanción y escribía a Taishet Fuentes para recriminarle que no se había avanzado nada a pesar del dinero desembolsado. Una semana después es el diputado Fuentes Curbelo el que contestaba a Montesdeoca que estaba “hablando con la Viceconsejería”, es decir, con el jefe de Taishet Fuentes y número 2 de la consejera.

Álvaro de la Bárcena está imputado por estos mensajes cruzados con varios implicados en la causa de Tito Berni y por eso ahora la juez decide llamarlo, para que explique a qué se refería Fuentes Curbelo cuando dijo que estaba “hablando” con su Viceconsejería. Antes de llegar al gobierno canario Álvaro de la Bárcena, licenciado en Económicas por La Laguna, trabajó en La Palma Hotel Resorts y en el Hotel Las Olas de Los Cancajos como gerente. Fue propietario de la empresa Anduzo, dedicada a negocios inmobiliarios. Durante un tiempo trabajó en Inglaterra en una empresa de importación y exportación de productos agrícolas.

Mientras esto ocurría el empresario Montesdeoca continuaba insistiendo con Taishet Fuentes que finalmente cedía y le daba el contacto de la jefa de gabinete de la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, que volvería a aparecer en las conversaciones en marzo de 2021 cuando el diputado Tito Berni pregunta a su sobrino sobre el recorrido del citado expediente.

Poco después, todavía en marzo de 2021, Estefanía Margarita González Núñez, jefa de Servicio de la Dirección Técnica del Organismo Pagador, habría escrito a Taishet Fuentes informando sobre el expediente de Montesdeoca. El entonces director General de Ganadería se habría puesto entonces en contacto con De la Bárcena interesándose sobre cómo rebajar el expediente a Montesdeoca y, como mal menor, pasar la sanción de grave a leve.

En mitad de toda la tramitación y de reuniones para ver si podía condonarse en parte esa sanción el Mediador enviaría el famoso mensaje a Taishet Fuentes de “¿Esprintes (prostitutas) para hoy?”, “paga Alberto (Montesdeoca)” a lo que Fuentes respondería “pásame el catálogo” y el Mediador le enviaría cuatro fotos de otras tantas prostitutas, según consta en el sumario del Caso Mediador, que publicó OKDIARIO.

Pero llegó noviembre y el expediente seguía el recorrido normal de la sanción y entonces Montesdeoca volvió a reclamar a Tito Berni hasta que a finales de noviembre de 2021 la jefa de Servicio de la Dirección Técnica del Organismo Pagador, Estefanía Margarita González, habría confirmado la posible “prescripción” del expediente y su paso de sanción grave a leve y en diciembre de 2021 tanto De la Bárcena como González firmaron un informe en este mismo sentido. Por eso González también está imputada en la causa.

Pero la Interventora General de Canarias no terminaba de comulgar con la trama y se negó a rebajar la sanción de grave a leve y así se pronunció en enero de 2022, aunque finalmente el expediente, en contra del criterio de la Intervención General, quedaría prescrito en junio de 2022.