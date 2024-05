Piqué usurpa ilegalmente la zona de recreo de empleados del puerto de Barcelona con su Kings League

El ex futbolista del Barcelona Gerard Piqué ha usurpado las zonas de recreo del puerto de Barcelona que usaban sus trabajadores para albergar el estadio de la Kings League. Lo ha hecho incumpliendo la normativa sobre la utilización de las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Barcelona, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, que establece que sólo los empleados pueden utilizar estos espacios.

Sin embargo, Piqué ha conseguido hacerse con este complejo al que ha bautizado como Cupra Arena gracias a una cesión de la Administración. Fuentes del puerto de Barcelona señalan que esta cesión ha provocado malestar entre los trabajadores que denuncian el uso privado de estas zonas destinadas al uso social en las que operan empresas públicas.

Gerard Piqué se lanzó al mundo empresarial en 2017 con Kosmos Global Holding, una compañía que gestiona distintas líneas de negocio en las que ha invertido el ex jugador. Su actividad empresarial le ha llevado a tener una joint venture con el streamer Ibai Llanos llamada Goatch con la que organizan eventos como la Kings League, una liga de fútbol cuyos partidos se disputan en pleno puerto de Barcelona en el complejo deportivo de la ZAL.

La directiva del puerto de Barcelona —entonces presidida por el político Damià Calvet— cedió estas instalaciones a Piqué para celebrar los partidos de su liga durante los fines de semana. El recinto cuenta con un campo de fútbol, pistas de tenis y zonas de recreo con barbacoas que utilizaban los trabajadores públicos de Puertos del Estado. También colegios de la zona acudían a los campos para disputar allí encuentros, era una zona de uso por parte de la ciudadanía hasta que llegó Piqué con su Kings League en enero de 2023.

Las normas de utilización de estas instalaciones deportivas de la Autoridad Portuaria de Barcelona contravienen la cesión para uso privado de este terreno público. Según la normativa en posesión de este periódico firmada por el director, sólo pueden hacer uso única y exclusivamente de estas zonas empleados que operen en el puerto y sus cónyuges e hijos. También podrán utilizar estos espacios personal jubilado de la Autoridad Portuaria de Barcelona. Además, los usuarios tendrán que reservar las zonas a las que quieran acceder y estar dados de alta en el registro informático de las instalaciones.

«La dirección de la instalación podrá suspender provisional o permanentemente el derecho de entrada y permanencia a las instalaciones deportivas en los casos de incumplimiento de esta normativa o de las instrucciones recibidas del personal de servicio en las instalaciones», asegura la normativa.

Apoyo político a Piqué

Gerard Piqué ha contado con respaldo político en su asentamiento en el puerto de Barcelona pese al malestar de los trabajadores que se han quedado sin su zona de recreo. El propio ex alcalde de Barcelona, Xavier Trias asistió a uno de los encuentros acompañado del que fuera presidente del puerto y consejero de la Generalitat, Damià Calvet. El ex regidor difundió su participación en el evento a través de sus redes sociales y agradeció a Piqué que apostase por «nuevos formatos digitales que impulsan Barcelona al mundo».

Amb @damiacalvet assistim al partit dels @Saiyans_FC_ contra @kunisport. Al minut 18 he pogut treure la carta de la lliga: 5 vs. 5. Gràcies @3gerardpique i @KingsLeague per apostar per nous formats esportius i digitals que impulsen Barcelona al món.#KingsLeagueJ8 #InfoJobs pic.twitter.com/0YXIxOVDsd — Xavier Trias (@xaviertrias) February 26, 2023

El jugador blaugrana también ha obtenido el respaldo de la directiva actual del puerto de Barcelona, liderada por el político de ERC, Lluís Salvadó. Una comitiva encabezada por el presidente, junto al jefe de Organización y Sostenibilidad, Francesc Boada; la directora de Comunicación del puerto, Núria Burguera; y la subdirectora de Economía Financiera del puerto, Miriam Alaminos, entre otros, impulsaron la iniciativa de Piqué.

Kings League en el Camp Nou

Desde que se culminara la cesión, en el polideportivo de los trabajadores se disputan los encuentros entre los 12 equipos que compiten en esta liga ideada por el propio Piqué. Los partidos se han celebrado los domingos impidiendo a los trabajadores usar estas zonas de esparcimiento a las que acudían, en ocasiones, con sus familias.

Pero Piqué no sólo ha usado el puerto para albergar su Kings League, también ha llegado hasta el Camp Nou. El ex futbolista consiguió los permisos para celebrar en el emblemático estadio del Fútbol Club Barcelona la final de su liga, llegando a congregar a más de 90.000 personas. Tras ello, los encuentros de la nueva temporada continúan celebrándose en el puerto de Barcelona. Este periódico se ha puesto en contacto con la empresa de Gerard Piqué para conocer los detalles de la concesión, pero, por el momento, no ha obtenido respuesta. Mientras, los trabajadores públicos continúan sin poder hacer uso durante los fines de semana de su zona de recreo.