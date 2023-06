María Dolores Rivera Menéndez, la mujer del número 2 de Yolanda Díaz en Sumar para el 23J, el ex embajador español ante la ONU Agustín Santos Maraver, ha ocupado puestos de responsabilidad en varios destinos diplomáticos junto a su marido desde 1982, cuando Santos comenzó la carrera diplomática. Los cargos de la esposa y madre de los hijos de Santos Maraver, funcionaria de carrera, siempre han sido por designación libre, ya que no es diplomática de carrera; es decir, a dedo. OKDIARIO ha podido comprobar que al menos ocupó puestos en tres legaciones diplomáticas: Camberra, Perpiñán y Nueva York junto a su marido.

El primer lugar registrado que contó con la aparición de Rivera, funcionaria de nivel 24 y perteneciente al Cuerpo A2, el de gestión que se encarga de funciones administrativas de nivel superior, fue Camberra, en Australia. Allí, figuraba su marido, Agustín Santos, como consejero de la Embajada de España en 1998. La orden de su nombramiento de canciller fue publicada en un anexo del Boletín Oficial del Estado (BOE) el 27 de enero de 1998.

El segundo destino donde aparece la esposa del número 2 de Yolanda Díaz en Sumar es el Consulado General de Francia-Perpiñán. La resolución se tomó el 2 de marzo de 2017 aunque fue publicada en el BOE del 7 de agosto del mismo año. Aparece en el puesto de Canciller, pero con esa resolución pasa a tener una «excedencia voluntaria por agrupación familiar». En abril de 2017 su marido asumió el consulado de Perpiñán.

Ya con Agustín Santos Maraver como embajador de España ante Naciones Unidas, el nombre de su mujer, María Dolores Rivera Menéndez, aparece con el nombramiento de canciller del citado Consulado General, con 5.473,58 euros anuales como complemento específico a su sueldo. La resolución se adoptó el 18 de diciembre de 2018 y el nombramiento se publicó en el BOE de 18 de marzo de 2019.

La mujer de Santos Maraver aparece en la vida diplomática del número 2 de Yolanda Díaz tras el paso de éste por el Consulado General de Ciudad del Cabo (Sudáfrica), donde cesó en abril de 2017. Allí llegó tras pasar por la Embajada de España ante la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra entre 2011 y 2013 y antes, por Pekín (China) y La Habana (Cuba).

El puesto de canciller de su esposa -jefe de administración y personal, con pasaporte de servicio, no diplomático- es de libre designación, es decir a dedo, entre funcionarios del Estado y tiene una permanencia en el puesto de un máximo 5 años. En el caso de Camberra, Perpiñán y Nueva York ella siempre fue la segunda persona en la jerarquía del consulado, es decir, su jefe inmediato fue su marido.

Según fuentes diplomáticas consultadas por OKDIARIO el sueldo de canciller en Perpiñán es de unos 6.500 euros netos al mes, además del sueldo de Santos Maraver, de unos 10.000 euros netos mensuales en calidad de cónsul, aparte de casa y servicio doméstico gratis. El sueldo de canciller en Nueva York es de unos 8.000 euros y el del embajador ronda los 13.000 euros además de tener casoplón y servicio doméstico gratis en el Upper East Side.

Hasta la llegada de Agustín Santos Maraver a Nueva York la plaza de canciller en el consulado estaba ocupada desde el año 2017 por Antonio Hernández Pérez, que se marchó voluntariamente al poco de llegar Santos dejando la plaza de canciller libre. Ahora Hernández está destinado en los Servicios Centrales de Asuntos Exteriores en Madrid.

El cese de María Dolores Rivera no ha sido todavía publicado en el BOE, porque quizás no se haya producido al contrario del de su marido. Lola, como la conocen cariñosamente sus familiares, es un año mayor que Agustín Santos, está casada en régimen de gananciales y, por tanto, posee la mitad de dos viviendas en Madrid, apenas a 50 metros del mirador de la catedral madrileña de La Almudena y frente al Palacio Real. Además, el diplomático y su esposa son propietarios de un chalet con piscina privada en el municipio menorquín de San Luis y una finca colindante, en total 1.200 metros cuadrados junto al Mediterráneo.

Bienes compartidos

La última declaración de bienes de Santos Maraver es pública, no así la de su mujer que no es alto cargo y, por tanto, no tiene obligación de presentarla. Pero el ex embajador sí tuvo que publicarla en el Boletín Oficial del Estado del 21 de marzo de 2019, justo después de su nombramiento para ocupar el cargo de máximo representante de Reino de España ante Naciones Unidas en Nueva York. En ella, refleja 290.000 euros en propiedades, algo irreal y por debajo del precio de mercado. También declaró otros 207.000 euros en «Depósitos en Cuenta Corriente, de ahorro, etc…»; otros 52.000 euros en «Acciones y participaciones en capital social…»; 18.000 euros en seguros de vida y 35.000 euros en el apartado de «Demás bienes y derechos de contenido económico». En total, unos 602.000 euros, mucho menos del valor real de una sola de sus propiedades. OKDIARIO desconoce si todos estos bienes están en régimen de gananciales o sólo las propiedades inmobiliarias.

La primera vivienda de la pareja en Madrid fue inscrita el 20 de noviembre de 1990, cuando Santos ya había iniciado su carrera diplomática ocho años antes. Esta vivienda consta de 158 metros cuadrados. La pareja constituyó una hipoteca a favor de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona por 5.600.000 pesetas (33.734 euros) con unos intereses el 10% más intereses de demora por 2.800.000 pesetas (17.000 euros), que vencía en julio de 1999. Sin embargo, esa hipoteca se extendería hasta agosto del año 2000 por 5.200.000 pesetas (31.300 euros) más 1.040.000 pesetas de intereses ordinarios. En el año 2002 el matrimonio adquirió otra de las viviendas colindantes con una superficie de 47 metros cuadrados y fue inscrita el 22 de febrero de 2002. Al piso no le constan cargas propias.

Es decir, Santos Maraver y su mujer tenían en 2002 ya adquiridos dos pisos al 50% cada uno, con una superficie total de 205 metros cuadrados en el barrio del Senado, uno de los más caros de Madrid, a escasos metros del Mirador de la Almudena desde donde se contempla la catedral y una imagen nítida del Palacio Real y también muy cerca de la Plaza de Oriente. El actual precio de mercado de ambas viviendas, sumado, estaría ahora por encima del millón de euros, tasados a la baja, uno en 750.000 euros y el otro en 250.000, aunque los expertos inmobiliarios creen que se podría sacar más dinero por ambos si el ex embajador quisiera venderlos.

El matrimonio Maraver-Rivera, además, posee un chalet con piscina propia en la idílica urbanización Playa de Binisafua, de 179 metros cuadrados en una sola planta, sobre una parcela de 600 metros cuadrados. La piscina tiene 27 metros cuadrados. La propiedad se compró libre de cargas e hipotecas y fue adquirida en mayo de 2002 e inscrita en una sociedad de gananciales el 8 de julio de 2002. Pero los 600 metros frente al mar debían de ser poca cosa para ambos, que en mayo de 2021 adquirieron una finca colindante con la suya de otros 600 metros cuadrados, inscrita en la misma sociedad de gananciales el 23 de julio de 2021, cuando el ex embajador trotskista en su juventud ya estaba destinado en Nueva York.