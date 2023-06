Agustín Santos Maraver, el embajador de España en Naciones Unidas hasta hace unos días y ahora número 2 de la lista de Yolanda Díaz, ganaba un sueldo anual de 209.514 euros (con 13 trienios incluidos), además de disponer de casa pagada y chófer en Nueva York. A pesar de ello, en 2022 recibió la subvención al transporte aéreo para residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla hasta en tres ocasiones. En concreto, Santos Maraver recibió subvenciones por volar a Menorca en avión de 61,86 euros, 73,50 euros y 31,13 euros. Cantidades ridículas para su sueldo, pero a las que tiene derecho por tener su residencia en Menorca. Su esposa, Dolores, recibió las mismas subvenciones en los mismos días, con la excepción que en su caso la primera fue de 79,86 euros. Ambos residían habitualmente en Nueva York y aunque tienen casa en Madrid eran residentes en Baleares, al menos en 2022, y por tanto, recibían subvenciones a los vuelos.

El porcentaje de bonificación en las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo de pasajeros, entre los territorios no peninsulares y el resto del territorio español es del 75% de la tarifa del servicio regular por cada trayecto directo de ida o de ida y vuelta.

La primera ayuda al matrimonio, de la Dirección General de Aviación Civil, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, fue recibida el 4 de enero de 2022, seguramente ya dados de alta en el censo como residentes baleares, puesto que antes de enero de 2022 no existen subvenciones recogidas en las bases de datos. La segunda es del 10 de noviembre y la tercera el 23 de noviembre de 2022.

Las subvenciones a los vuelos recibidas por Santos Maraver.

El sueldo del ex embajador de España en Naciones Unidas de 209.514 euros pareció no ser impedimento para recibir además tres subvenciones de vuelos como las que reciben los residentes no peninsulares. Su sueldo estaba en la posición número 15 de todos los sueldos de embajadores españoles. En el puesto 14 está el sueldo del embajador en Washington sólo con 200 euros más al año, aunque menos trienios. El número 1 lo sigue conservando el embajador español en Tokio.

Agustín Santos Maraver, número 2 de la lista electoral de Yolanda Díaz para las próximas elecciones generales, es el ya ex representante permanente de España ante las Naciones Unidas. Es propietario de dos viviendas en Madrid, en una zona residencial de lujo apenas a 50 metros del mirador de la catedral y frente al Palacio Real. Además, el diplomático es propietario de un chalet con piscina privada en el municipio menorquín de San Luis y una finca colindante, en total 1.200 metros cuadrados junto al Mediterráneo, tal y como desveló este lunes OKDIARIO.

Las subvenciones recibidas por la esposa de Santos.

El último destino de la carrera diplomática de Agustín Santos Maraver fue el de embajador en Nueva York ante Naciones Unidas a mediados de 2018, un puesto de confianza, entre los más cotizados dentro de los diplomáticos, que trae consigo el disfrute de una mansión en la zona más prestigiosa, Lenox Hill, del exclusivo barrio del Upper East Side en Manhattan (Nueva York). La mansión Warburg Villa, construida a finales del siglo XIX, ha tenido varias vidas, además de ser la residencia oficial del embajador español ante Naciones Unidas (antes lo fue de Jorge Moragas), que además de su suculento sueldo de embajador, ha contado con servicio de dos chóferes, mayordomo, cocinero y al menos cinco miembros de personal de servicio, entre ellos, ama de llaves.

Antes de su destino final en Nueva York, Agustín Santos, licenciado y doctorado en Filosofía y Letras y en Ciencias Políticas y Sociología estuvo destinado en diferentes puestos en las embajadas de España en Pekín (China), La Habana (Cuba), Washington (EEUU), Canberra (Australia), y fue embajador representante de España ante los organismos de Naciones Unidas en Ginebra (2011 a 2013), cónsul general de España en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y Perpiñán (Francia) desde donde llegó a Nueva York hasta su cese a petición propia el 14 de junio de 2023. También desempeñó en Madrid los cargos de jefe del Gabinete Técnico de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), asesor del Gabinete Diplomático de la Presidencia del Gobierno (1992-1995), asesor ejecutivo para Asuntos Parlamentarios del Ministerio de Asuntos Exteriores y jefe de Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación con el socialista Miguel Ángel Moratinos al frente del departamento.

Estudiante trostskista

Santos vivió los estertores del franquismo como estudiante universitario militando en partidos de orientación trotskista, en concreto de la Liga Comunista Revolucionaria, versión hispana del trotskismo. En aquella época conoció a su esposa, que lo ha acompañado en alguno de sus destinos.

El número dos de Yolanda Díaz nunca abandonó realmente su militancia, aunque la escondió durante años bajo el pseudónimo de Gustavo Buster en la revista Sin Permiso, de orientación marxista. Con ese nombre rompió la esperada y supuesta neutralidad de los diplomáticos y defendió que, como alternativa a un Gobierno de la derecha, sólo cabía «una coalición progresista PSOE-Sumar, apoyada en las fuerzas soberanistas e independentistas catalanas, vascas y gallegas». Desde las mismas páginas celebró que el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña había servido para afianzar a «un pueblo soberano» del que surgiría «una nueva legitimidad en la que asentar las instituciones políticas catalanas».