Dos cartas enviadas por Antonio Luis Aguilera Sánchez, uno de los principales captadores de fondos provenientes de los bancos con la excusa de financiar las series del productor José Luis Moreno, demuestran la íntima relación entre ellos y aportaron pruebas a la Guardia Civil de las actividades que llevaban ambos a cabo. En la primera de ellas Aguilera, remitida el 27 de noviembre de 2018 desde la cárcel madrileña de Soto del Real, le recuerda al productor que «seguro que si mueves tus contactos me pueden dar el tercer grado, tu me dijiste si esto pasaba (cárcel) moverías Roma con Santiago».

Durante el registro del domicilio de José Luis Moreno en julio de 2021 Guardia Civil y Policía Nacional se incautaron de numerosos documentos. Entre ellos dos cartas remitidas por Antonio Aguilera, considerado por los investigadores uno de los principales cabecillas de la trama, el principal «conseguidor» y encargado de ir a los bancos a conseguir financiación y créditos para los proyectos de José Luis Moreno.

La primera de esas cartas manuscritas fue enviada el 27 de noviembre de 2018 desde el centro penitenciario Madrid V (Soto del Real). En ella literalmente se dice: «La situación con los administradores, etc. se está complicando y mucho, la semana que viene me sacan al juzgado, están amenazando con ir a la prensa, etc. En tus manos está que pueda salir de aquí y poner orden en esto, yo desde aquí poco más puedo hacer, por no decir nada, a ver me clasifican el mes que viene, y si mueves tus contactos seguro que me pueden dar el tercer grado y solo iría a dormir, en tus manos está, tu dijiste que si esto pasaba moverías Roma con Santiago» y luego Aguilera muestra su desánimo y desconfianza en el productor: «la verdad empiezo a pensar que son todos palabras y más palabras, en fin como te digo, solo tú puedes parar esto con mi salida de aquí, como sabes yo no te he pedido un céntimo, tampoco por las noticias que llegan dudo que vayas a pagar nada, pero eso sinceramente me da igual, yo no necesito nada, solo mi libertad, para poder empezar de menos 1000 otra vez, en fin José Luis allá tú y tu consecuencia, créeme que respecto a mi comportamiento contigo ha sido correcto, poco más te puedo decir, solo desearte éxitos y muchas alegrías».

Según la Guardia Civil, cuando Aguilera hace mención a los «administradores» se refiere a «los testaferros de las sociedades que han utilizado para conseguir financiación fraudulenta y le pide a Moreno que le ayude a salir de prisión (…) lo que confirma que Moreno era plenamente conocedor de la ilicitud de las operaciones de financiación que estaban llevando a cabo, sabían que con ellas, podrían acabar en prisión como así fue».

La segunda carta firmada por Aguilera, señalada como evidencia 14 por la Guardia Civil, está fechada el 24 de diciembre de 2018, el día de nochebuena y enviada al domicilio de José Luis Moreno en Madrid. La transcripción hecha por la Guardia Civil recoge que «Aguilera le comenta que llevan dos años colaborando juntos y que ya le tiene que conocer, que ha de salir de allí (cárcel) antes de final de enero para poder controlar la situación, que desde allí es imposible, dice que está todo muy caliente y ha de arreglarlo por el bien de los dos (Aguilera y Moreno). Le dice a Moreno, que no es dinero, es una necesidad, que tiene que parar los líos o saltará todo y no se lo pueden permitir por el bien y el futuro ambos y sus familias» y luego le escribe una exigencia: «ahora le toca a Moreno dar la cara por él, que intente salir en enero para poder frenar esto».

Los investigadores creen que «sin ninguna duda se ve la complicidad entre ambos encausados en los hechos investigados, se puede comprobar la permanencia en el tiempo, dado que llevan dos años colaborando y se corrobora que tanto Moreno como Aguilera eran conocedores de la ilicitud de los hechos dado que es reiterativa la solicitud de Aguilera de salir de la cárcel para «arreglarlos todo antes de que salte» y les perjudique a los dos y a sus familias».

Antonio Luis Aguilera entró en la cárcel el 25 de octubre de 2018 para cumplir una condena de 30 meses por blanqueo de dinero y falsedad documental y en una entrevista exclusiva concedida a OKDIARIO declaró que Moreno le debía dos millones de euros y que incluso llegó a tener con el productor «una relación incluso familiar, habré estado un centenar de veces en su casa, algunas con mi familia. Luego entré en prisión y nunca más supe de él». Aguilera también negó durante la entrevista haber sido testaferro él o sus 40 sociedades de los negocios de José Luis Moreno y lo justificó en que el productor «necesitaba dinero y la única forma era hacer una sociedad y sacarlo de los bancos. No había otra manera en ese momento».