Un ex compañero del agente Ayuso lo acusa de llevar a Sanz Roldán a ‘El País’ para acabar con Villarejo

Un tuit fuera de tono del ex subdirector de El País y reconocido cloacólogo, Javier Ayuso, contra el periodista de investigación del mismo diario, José Antonio Hernández, ha puesto al descubierto la ayuda del diario de Prisa al ex director del CNI, Félix Sanz Roldán, para destruir al comisario José Villarejo con quien el entonces jefe de los espías mantenía un duro enfrentamiento.

Ayuso desveló en las páginas del diario de Prisa un amplio dossier que le facilitó los servicios secretos sobre el patrimonio oculto de Villarejo en España y en el extranjero. Esa investigación sirvió, más tarde, para que la Fiscalía Anticorrupción solicitara la detención y el ingreso en prisión del comisario. Villarejo fue arrestado en noviembre de 2017.

La disputa entre los ex periodistas de El País estalló el pasado 7 de julio cuando Ayuso tecleó un tuit a las 22.09 con un lacerante contenido: “El periodista José Antonio Hernández, alias “Jotilla”, trajo a El País el Informe PISA, contra Pablo Iglesias y Podemos, que decidimos no publicar porque apestaba a cloacas. Curiosamente, ahora es el director de Fuentes Informadas en donde Villarejo filtra sus audios”.

El tuit de Ayuso contra su ex compañero, que sí atufaba a ajuste de cuentas, coincidía con la campaña del diario de Prisa para lavar la imagen a Pablo Iglesias a partir de unas grabaciones de Villarejo, que El País rentabilizó durante varios días.

La respuesta del ex compañero de Ayuso en Prisa no tardó en llegar. Un día después le contestaba: “Sí, yo llevé a El País el Informe PISA, al igual que el 80% de las grandes exclusivas de los últimos 20 años. Eso no demuestra quién me dio ese informe: no fue Villarejo. Yo sí se a qué alto personaje llevaste tú a El País para iniciar la campaña contra Villarejo. ¡No mezclemos!”.

Cuando Hernández habla de “alto personaje” se refiere a Félix Sanz Roldán, según ha podido saber OKDIARIO. Ayuso mantenía unas excelentes relaciones con el general de cuatro estrellas desde su etapa como director de Comunicación de la Casa del Rey, cargo en el que se mantuvo entre febrero de 2012 y junio de 2014, hasta la abdicación de Juan Carlos I.

Ayuso y Sanz Roldán participaron de manera activa en el control de la crisis desatada en Zarzuela tras el accidente de Juan Carlos I en Botsuana y en la campaña de descrédito contra Corinna Sayn-Wittgenstein, la ex compañera sentimental del ex monarca. Desde el primer momento organizaron toda una trama para proteger al ex monarca frente a sus disputas con su ex compañera sentimental que fueron los detonantes del calvario que le ha tocado vivir al ex jefe del Estado.

José Antonio Hernández tiene razón cuando afirma en su tuit que el Informe PISA nunca le fue filtrado por Villarejo a los periodistas. El propio El País dispone de las cintas de Villarejo en las que el comisario desacredita el contenido del dossier y asegura que disponía de una vía mejor, pero que no le dejaron investigar. El informe sobre las finanzas bolivarianas fue elaborado por agentes de la UDEF sin la participación de Villarejo.

Los mismos, que habían censurado a OKDIARIO, El Confidencial o Moncloa.com por reproducir cintas del comisario, como ya había sucedido en 2019, se esforzaban por blanquear a Podemos a costa de un informe policial elaborado en 2014 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. Lo sorprendente era que el conocido como Informe PISA sobre el dinero obtenido por Podemos de la dictadura venezolana había sido revelado como gran exclusiva por la SER, la cadena de radio hermana de El País. Para más inri el autor de las informaciones del diario, en las que criminalizaba a otros periodistas, era el jefe de Informativos de la emisora cuando reprodujo todas las páginas del dossier y con marca de agua.