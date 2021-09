Rafael Correa, ex presidente del Gobierno de Ecuador, ordenó el pago de otros 2,9 millones de euros a una empresa interpuesta de Podemos llamada Mi País Consultores SL, con el pretexto de la realización de unos supuestos asesoramientos jurídicos sobre los desahucios. Un dinero fue desviado del presupuesto de la Embajada de Ecuador en España entre los años 2016 y 2018 a través de un testaferro. Esta tapadera fue constituida tras el veto a Kinema, la cooperativa de Podemos, por sus elevadas tarifas por las que cobró otros 2,6 millones de euros durante cuatro años. La empresa heredera de la cooperativa de Podemos contaba con muchos de los trabajadores de Kinema. Un testigo de los acuerdos y la creación de la nueva compañía ha revelado a OKDIARIO los detalles de la necesidad de la creación de la nueva empresa.

Tal y como una de las personas que fue testigo de esta contratación ha desvelado a OKDIARIO en Quito, el diputado de Podemos en el Congreso, Txema Guijarro, intermedió ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del país andino para que contratara a un ciudadano ecuatoriano llamado Walter Napoleón Jaramillo Mena. Esta persona constituyó una sociedad en el barrio de Usera de Madrid cuatro días antes de que finalizaran los pagos a Kinema para que fuera contratada por la oficina diplomática y así poder seguir canalizando los pagos millonarios. Guijarro recurrió a Jaramillo, que se prestó a actuar de testaferro y a contratar a abogados de la cooperativa de Podemos en la empresa interpuesta. Estaba hecho: otra empresa cercana a Podemos pasaba a cobrar el dinero de Correa a cambio de asesoramiento legal.

Este periódico continúa desvelando en exclusiva los contratos que demuestran estos pagos millonarios. Una documentación que desapareció de las oficinas diplomáticas del país andino y que hasta el momento no había visto la luz. Desde las transferencias bancarias y las facturas emitidas por las consultoras de Podemos hasta las órdenes de pago firmadas por los embajadores de Ecuador en Madrid y las autorizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, ubicado en Quito.

​​El primero de estos contratos fue firmado el 1 de mayo de 2016 por un valor de 272.251,59 euros. La empresas vinculada a Podemos recibió este dinero por asesorar a la Embajada de Ecuador en España durante tres meses, hasta el 31 de marzo de 2016. Es decir, durante este tiempo, Mi País Consultores SL facturó 90.750,53 euros mensuales. Tras la finalización de este periodo de trabajo, el 1 de agosto de 2016 se volvió a firmar un segundo contrato por 395.343,81 euros que fueron pagados en varias tandas. La primera de ellas fue de 24.496,63 euros; la segunda de 86.353,34 euros; la tercera de 258.374,68 euros; y la cuarta de 26.119,16 euros.

Estos contratos fueron adjudicados para la realización de un asesoramiento jurídico sobre los desahucios a los inmigrantes ecuatorianos que residen en España. Sin embargo, como contó el asambleísta ecuatoriano Esteban Torres a OKDIARIO, tan sólo ganaban el 2% de los casos. A pesar de estos paupérrimos datos, los contratos y sus renovaciones perduraron en el tiempo y sus montantes, año a año, aumentaban exponencialmente. Una decisión que ahora hace sospechar a la Contraloría de Ecuador que, en realidad, estos pagos sirvieron para financiar de manera encubierta al partido de Pablo Iglesias.

Al año siguiente, en 2017, la tapadera de Podemos siguió facturando ingentes cantidades de dinero al Gobierno de Rafael Correa a través de su delegación diplomática en España. El 1 de enero de 2017 se firmó un nuevo contrato por tres meses de duración de 294.438,93 euros. Cuando éste terminó se volvió a firmar otro, de nueve meses, del 1 de abril al 31 de diciembre, por valor de 887.880,80 euros. En 2018 se decidió dejar los contratos de corta duración y se optó por elaborar un único contrato anual por 1.054.866,41 euros.

Todos estos traspasos millonarios fueron ordenados personalmente por Rafael Correa. Así lo reconoció a este periódico Aminta Buenaño, la embajadora de Ecuador en España entre los años 2010 y 2013 que comenzó con los pagos a la cooperativa de Podemos. “No, no fue una decisión mía. Recuerde que los embajadores hacen lo que dice el Estado, el Gobierno”, aseguraba. “¿Así que usted recibió alguna directriz?”, le preguntamos. “Sí, se recibieron directrices”, respondió.

Una tapadera de Podemos

Todos los contratos de la nueva empresa interpuesta del partido de Pablo Iglesias fueron firmados por Walter Napoleón Jaramillo Mena, un ecuatoriano residente en España que se prestó a actuar de testaferro entre el Gobierno de Rafael Correa y Podemos. El 26 de abril de 2016, cuatro días antes de que finalizara el último contrato entre Kinema y la Embajada de Ecuador, el testaferro Jaramillo acudió ante el Registro Mercantil para constituir Mi País Consultores SL, la compañía que fue beneficiada con todos estos contratos.

El cambio de Kinema a esta nueva tapadera de Podemos se debió a que las cantidades adjudicadas a la cooperativa del partido de Pablo Iglesias eran demasiado altas, tal y como el propio ex embajador Miguel Calahorrano, ex ministro de Rafael Correa, confesó por escrito en una nota interna que fue enviada a los abogados de Kinema el 26 de febrero de 2016. “Nuestro Mandatario Rafael Correa y el señor Canciller obligan a esta misión diplomática a optimizar el servicio (…) se crearía un déficit presupuestario muy significativo que no estaríamos en capacidad de afrontar”, aseguró.

A partir de ese momento se puso en marcha una operación para continuar con los pagos usando como pretexto los supuestos asesoramientos jurídicos sobre los desahucios a los inmigrantes. El diputado de Podemos Txema Guijarro recurrió al testaferro Jaramillo y los pagos perduraron en el tiempo tras el veto a Kinema.

Guijarro trabajó durante cinco años como asesor del Gobierno de Correa en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Concretamente, ocupando el máximo puesto de responsabilidad en la Secretaría de África, Asia y Oceanía con rango de viceministro. Sin embargo, en la práctica llegó a ser la mano derecha del entonces canciller Ricardo Patiño, hoy en paradero desconocido y acorralado por decenas de casos de corrupción. En 2019, tras abandonar el país y convertirse en prófugo de los tribunales, un juez ecuatoriano ordenó su ingreso en prisión y solicitó a la Interpol su búsqueda.

OKDIARIO se ha puesto en contacto tanto con el ex presidente Correa como con el testaferro Jaramillo para conocer sus versiones de los hechos. Mientras que Correa ha optado por no descolgar el teléfono, a pesar de las reiteradas llamadas, Jaramillo, en un tono nervioso, ha afirmado que no va a hacer ninguna declaración sobre el asunto.

Las entregas millonarias de dinero adjudicadas a Mi País Consultores SL, que ascienden a 2.904.781,54 euros, se suman a los 2.628.532,42 euros que anteriormente recibió Kinema, la cooperativa de Podemos. Un total de 5,5 millones de euros en transacciones bancarias que fueron adjudicadas desde la Embajada de Ecuador en España de manera discrecional y sin la realización de ningún concurso público.