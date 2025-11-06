Zelenski visitará España por segunda vez para reunirse con Sánchez

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, tiene previsto visitar España en los próximos días para mantener un encuentro con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Por motivos de seguridad aún no se ha confirmado la fecha exacta del viaje del líder ucraniano, pero está previsto que ocurra en las próximas semanas. El encuentro entre ambos mandatarios se trata de una visita oficial que ya estaba organizada para abril de este mismo año, pero que se pospuso por la muerte del Papa Francisco.

Zelenski será recibido por Sánchez, y juntos visitarán el Museo Reina Sofía para fotografiarse ante el Guernica, cuadro del pintor Pablo Picasso. El presidente ucraniano ya mencionó, durante un discurso telemático ante el Congreso de los Diputados, el cuadro del artista malagueño, en el que se representan los bombardeos en la localidad vasca durante la Guerra Civil por parte de las fuerzas aéreas de la Alemania nazi.

La visita de Zelenski será la segunda del mandatario ucraniano a España. La primera, en mayo de 2024, también fue recibido por Pedro Sánchez en Moncloa y visitó el Congreso. En su anterior visita, Zelenski firmó con el presidente del Gobierno un acuerdo bilateral de seguridad y defensa en el que España se comprometía a colaborar con Ucrania frente a la amenaza rusa. Los términos del tratado se extendieron también a ámbitos como la asistencia humanitaria, la reconstrucción del país y «la búsqueda de una paz justa y duradera basada en el derecho internacional». En aquella primera visita, los Reyes de España organizaron un almuerzo de honor con el líder ucraniano en el Palacio Real.

Tras el inicio de la guerra de Ucrania por la invasión rusa, Zelenski también intervino en un Pleno extraordinario del Congreso de los Diputados en abril de 2022 por videoconferencia. Pero no fue hasta mayo de 2024 cuando acudió presencialmente a la Carrera de san Jerónimo, en el curso de una visita de estado.