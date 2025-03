El vicepresidente de Estados Unidos JD Vance, su esposa Usha Vance y altos funcionarios de la Casa Blanca han llegado este viernes a la base espacial de Pituffik, en Groenlandia, y han insistido en la necesidad de que Estados Unidos controle «la seguridad ártica». Vance se ha sentado con los miembros de la Fuerza Espacial en el comedor almuerzo después del viaje, que se ha prolongado durante seis horas. Vance ha viajado a la base militar de EEUU en Pituffik junto con Mike Waltz, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos. Este viernes el presidente de Estados Unidos Donald Trump ha reafirmado su interés en Groenlandia: «No se trata de si podemos prescindir de ellos. No podemos. Si miran a Groenlandia ahora mismo, hay barcos chinos y rusos por todas partes. No vamos a confiar en Dinamarca ni en nadie para que se ocupen de esa situación. Y no estamos hablando de paz para Estados Unidos. Estamos hablando de paz mundial. Estamos hablando de seguridad internacional».

Donald Trump ha insistido en repetidas ocasiones en que Estados Unidos se anexionará Groenlandia, que forma parte del Reino de Dinamarca, para defender su seguridad nacional.

JD Vance ha reconocido que él y Waltz hablarán «con el mando sobre lo que hace exactamente la base en Groenlandia y todas las formas importantes en que contribuye a la seguridad nacional. Vamos a recibir una sesión informativa, por supuesto, sobre lo que ustedes hacen todos los días», ha destacado Vance a los militares.

Usha Vance tenía previsto viajar sin su marido al territorio. En cambio, su viaje se modificó después de que se anunciaran protestas por los habitantes de Groenlandia tras los comentarios de anexión de Trump. Se esperaba que la segunda dama asistiera a una carrera de trineos tirados por perros. Pero más tarde fue eliminada de su itinerario.

Vance ha acusado a Dinamarca de ser un mal administrador de la isla, que alberga a unas 50.000 personas, glaciares y minerales de tierras raras. También es de importancia estratégica en la región ártica, ya que China y Rusia tienen intereses allí: «El presidente está realmente interesado en la seguridad del Ártico, como todos ustedes saben, y esta cuestión no hará sino crecer en las próximas décadas».

«Si se disparara un misil desde un país enemigo, o un submarino enemigo, hacia Estados Unidos, son las personas que están aquí antes que nosotros las que darían aviso a nuestros valientes hombres y mujeres que están más al sur, en Estados Unidos, para que supieran lo que se avecinaba y, si Dios quiere, para que intentaran derribarlo y prepararse para ello», ha destacado Vance. «Sabemos que Rusia y China y otras naciones están mostrando un extraordinario interés en los pasos del Ártico, en las rutas navales del Ártico y, de hecho, en los minerales de los territorios árticos».