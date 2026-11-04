Google Maps utiliza desde hace años una línea gris discontinua para marcar las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla con Marruecos. Un detalle que puede pasar desapercibido para muchos usuarios, pero que ha terminado llegando al Parlamento Europeo porque esa simbología se utiliza también en límites que Google considera discutidos o sometidos a algún tipo de controversia.

La Comisión de Peticiones de la Eurocámara ha decidido seguir adelante con una iniciativa que pide analizar si esta representación puede incumplir el Reglamento de Servicios Digitales. De momento no existe una sanción contra Google ni tampoco una decisión de multar a la compañía, pero la petición abre la puerta a que la Comisión Europea estudie el asunto y, si llegara a acreditar una infracción, pueda aplicar las medidas previstas por la normativa comunitaria.

La UE solicita multar a Google Maps por mostrar a Ceuta y Melilla como ‘territorios en disputa con Marruecos’

Basta con buscar cualquiera de las dos ciudades autónomas en Google Maps para comprobar que su frontera con Marruecos no aparece representada igual que, por ejemplo, la de España con Portugal. En Ceuta y Melilla se utiliza una línea gris discontinua. Según las explicaciones de Google sobre la simbología de sus mapas, este tipo de trazado puede emplearse para fronteras sobre cuya definición existe algún desacuerdo, además de para determinados límites provisionales.

La compañía ha explicado anteriormente que pretende mantener una posición neutral en las controversias geopolíticas y que consulta información procedente de distintas autoridades cartográficas internacionales para representar estos territorios. Sin embargo, no ha detallado qué fuente concreta utiliza para establecer el tratamiento cartográfico de Ceuta y Melilla. El problema, según los promotores de la iniciativa, es precisamente lo que puede interpretar cualquier usuario al ver esa línea.

Consideran que utilizar un trazado discontinuo transmite la idea de que las fronteras de ambas ciudades españolas se encuentran en disputa y que esto no refleja correctamente su situación jurídica. La cuestión lleva tiempo sobre la mesa. De hecho, el Observatorio de Ceuta y Melilla ya se dirigió a Google España en 2023 para reclamar cambios en la representación y, tres años después, el asunto ha terminado llegando a las instituciones europeas.

El Parlamento Europeo estudia si Google incumple la normativa

La petición está registrada con el número 2284/2026 y solicita a la Comisión Europea que examine si la forma en la que Google Maps representa ambas fronteras puede ser incompatible con el Reglamento de Servicios Digitales. La Comisión de Peticiones ha permitido que la iniciativa continúe su tramitación, pero esto no significa que se haya demostrado ninguna infracción.

De hecho, el propio procedimiento obliga a diferenciar las dos cosas. Primero tendría que estudiarse si la representación de esas fronteras supone algún riesgo contemplado en la normativa europea y, a partir de ahí, determinar si Google ha incumplido alguna de las obligaciones que tiene como gran plataforma digital.

El Parlamento Europeo se pronunció recientemente sobre la consideración de Ceuta y Melilla dentro de la Unión. En una resolución aprobada el pasado mes de septiembre calificó ambas ciudades como españolas y europeas y señaló que su soberanía e integridad territorial están fuera de toda duda.

La multa podría llegar hasta el 6% de la facturación mundial

Google Maps no es tratado en Europa como cualquier servicio digital. La Comisión Europea lo designó el 25 de abril de 2023 como plataforma en línea de muy gran tamaño dentro del Reglamento de Servicios Digitales, una categoría reservada a servicios con una presencia especialmente elevada dentro de la UE.

Esta clasificación implica obligaciones adicionales. Entre ellas está la de evaluar los riesgos sistémicos que puede generar el servicio y adoptar medidas para reducirlos. La Comisión Europea tiene capacidad para solicitar información, investigar posibles incumplimientos y exigir cambios cuando considere que alguna de estas empresas no está respetando la normativa.

Y las sanciones pueden ser muy elevadas. En caso de infracción, el Reglamento de Servicios Digitales permite imponer multas de hasta el 6% de la facturación mundial anual del proveedor. Se trata, eso sí, del límite máximo previsto por la norma y no de una multa que esté actualmente fijada para Google Maps por el caso de Ceuta y Melilla. Antes tendría que demostrarse el incumplimiento, abrirse el procedimiento correspondiente y permitir a Google presentar sus alegaciones.

No es la primera polémica geográfica de Google Maps

La forma en la que Google representa fronteras y nombres geográficos ya ha provocado otras reclamaciones dentro de la Unión Europea. En 2025, la Comisión respondió a una queja relacionada con el cambio del nombre del golfo de México en Google Maps y recordó entonces las obligaciones que tienen las grandes plataformas para evaluar posibles riesgos sistémicos.

Ese precedente, sin embargo, no supone que el caso de Ceuta y Melilla vaya a terminar del mismo modo. La petición que ahora tramita el Parlamento Europeo reclama que Google sustituya la línea discontinua por una línea continua que represente ambas fronteras como internacionales reconocidas. El Partido Popular también ha respaldado públicamente esta reclamación y ha pedido que las instituciones europeas analicen la práctica.

A partir de ahora será la Comisión Europea la que, si considera que existen indicios suficientes, deberá estudiar si la representación de Google Maps vulnera alguna obligación del Reglamento de Servicios Digitales. Sólo entonces podría abrirse realmente la puerta a una sanción. Hasta ese momento, lo que existe es una petición en trámite y una reclamación para que Google cambie la manera en que dibuja las fronteras de Ceuta y Melilla.