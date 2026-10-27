Juan Eslava Galán, escritor: «Ceuta y Melilla acabarán siendo de Marruecos»

La invasión marroquí de Ceuta sigue constituyendo uno de los mayores problemas que enfrenta España en estos momentos y una mancha imborrable en la historia del país. Juan Eslava Galán, uno de los escritores de novela histórica más leídos, vislumbra con pesimismo el futuro de ambas ciudades autónomas: «Ceuta y Melilla acabarán siendo de Marruecos».

«En todas las transiciones hay desorden. De algún modo, estamos viviendo una época que se parece mucho a la decadencia del Imperio Romano, solo que aquella fue en tres siglos y nosotros la vamos a vivir en 50 años. Sabemos de dónde venimos, pero no a dónde nos dirigimos», sostuvo Eslava Galán en el día de ayer en la presentación de su nuevo libro La Guerra Fría contada para escépticos.

El novelista continuó su intervención afirmando que «en China, India y Brasil ha triunfado el capitalismo y le va mejor a los estados que son poco democráticos. Porque estamos cediendo libertades que creíamos que teníamos. El futuro será el Gran Hermano de Orwell, todo el mundo estará perfectamente controlado».

Sobre la situación en la que se encuentra el mundo

«Estamos viviendo una época que se parece mucho a la decadencia del Imperio Romano»

El novelista aprovechó el acto para hacer un análisis profundo sobre la actualidad socioeconómica. «El futuro, digan lo que digan, radica en la IA, y en eso están compitiendo las grandes potencias. China piensa en el pasado mañana, mientras que el resto de países están solo en el mañana», apuntó, y añadió: «La India, por su parte, tiene gente absolutamente puntera y una tremenda pobreza; cuando se supere eso, evidentemente va a ser un subcontinente riquísimo y muy progresista».

La relación de España con Estados Unidos

El profesor opina que el país norteamericano ha demostrado tener un espíritu muy contradictorio con respecto al modelo capitalista, y que históricamente se ha aislado internacionalmente. Además, Eslava Galán habló de la relación estadounidense con la etapa franquista: «Franco fue uno de los que se aprovechó de la Guerra Fría. España ha sido desde el franquismo un satélite de Estados Unidos y lo seguimos siendo».

«Ceuta y Melilla acabarán siendo de Marruecos sin que nos demos cuenta»

Asimismo, estableció que en cualquier conflicto español con Marruecos, Estados Unidos apoyará a los marroquíes porque «es un protectorado suyo. El porvenir de Ceuta y Melilla es que se invente para ellos una cosoberanía; cada vez se reduzcan más los cristianos y españoles en ellas, y prácticamente sin darnos cuenta acabarán siendo marroquíes».