Meta estudia realizar una de las mayores ampliaciones de capital de la historia para financiar sus inversiones en inteligencia artificial. La dueña de Facebook quiere emitir un paquete de acciones por valor aproximado de 95.000 millones de dólares (84.900 millones de euros) para recaudar fondos.

Este anuncio llega justo después de que Meta se desplomara en bolsa un 7% la semana pasada. La dueña de Instagram publicó sus resultados trimestrales que arrojaron una lectura crítica: aunque sus ingresos crecieron un 26%, su gasto de capital era tan alto que provocó salidas netas de tesorería. Dicho de otro modo, aunque Meta factura más, gasta en inversiones más de lo que ingresa.

«La IA está creando oportunidades significativas para Meta en su negocio principal y en nuevos productos y servicios», señaló la firma tecnológica tras el anuncio de la ampliación de capital de este lunes. «Las inversiones de Meta en IA ya están generando retornos tangibles a través de un mayor compromiso, un mejor rendimiento publicitario y una mayor monetización».

Los fabricantes de chips de AMD, Broadcom y Nvidia han mostrado su interés en actuar como inversores de referencia o ancla, según la jerga del sector. Meta ha declarado que la movilización de estas tres firmas equivaldría a 5.000 millones de dólares.

El objetivo de Meta es colocar sus acciones a lo largo del primer trimestre de 2027. Este acuerdo se produce después de que la empresa matriz de Google, Alphabet, anunciara una financiación de capital de 90.000 millones de dólares en junio. JPMorgan, el mayor banco del planeta y responsable de colocar la oferta, señaló que era la «mayor transacción de capital en múltiples tramos de la historia».

Las grandes corporaciones tecnológicas de Wall Street están empleando una cantidad histórica para financiar las inversiones de inteligencia artificial. Los denominados «hiperescaladores», como Google, Amazon o Microsoft, prevén gastar 700.000 millones de dólares (625.000 millones de euros) en levantar centros de datos durante 2026.

Las ganancias que debe generar la inteligencia artificial para justificar estas inversiones hasta 2030 superan los 3,3 billones de dólares, según estima Schroders. Esta cifra es equivalente a todo lo que produce Francia en un año, la séptima economía del planeta por volumen de PIB.