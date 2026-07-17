2026: el año en que Europa enterró la libertad individual

¡Atención, hombres de Europa! El despotismo no llega, necesariamente, con tanques ni banderas rojas.

Llega en silencio, envuelto en sonrisas burocráticas y en el veneno endulzado de la «protección». Poco a poco, con sibilino cuidado, se levanta la prisión que no necesita muros porque encadenará primero vuestra mente, luego vuestras palabras y, al final, vuestra propia existencia y libertad.

El euro digital no es un avance técnico. Es el robo de la soberanía del individuo sobre el fruto de su trabajo. Dinero que el Estado programa, vigila, controla o prohíbe según le plazca. ¿Soberanía monetaria, dicen? ¡Mentira! Es la soberanía del burócrata sobre el productor. El hombre que crea riqueza con su razón, su esfuerzo y su riesgo ve cómo su medio de intercambio se convierte en cadena. El altruismo exige que sacrifiquéis vuestro interés propio por el «bien común». Pero el hombre que acepta esto se suicida moralmente.

Luego viene la identidad digital, ese wallet que nos impondrán antes de que termine 2026. Seremos perfiles verificados, datos cruzados, sujetos autorizados. ¿Quién eres? No lo decidirás tú con tus acciones y tu carácter. Lo decidirá el sistema que te cataloga. El individuo soberano muere; nace el súbdito digital, siempre expuesto, clasificado, dependiente de la aprobación del colectivo o del burócrata de turno y sus intereses.

¡Y la verificación de edad, el pretexto más vil! Utilizan el abuso a los niños para abrir la puerta al control universal. Hoy escanean para «proteger». Mañana escanearán para «educar», para «corregir pensamientos peligrosos», para decidir qué ideas pueden circular. El fin nunca justifica los medios cuando esos medios destruyen el principio mismo de los derechos individuales.

Pero el clímax de esta obscenidad es el Chat Control. Esa abominación que, pese a rechazos y votos en contra, sigue reptando en negociaciones y maniobras de pasillo. Quieren registrar vuestras conversaciones privadas. Quieren romper la encriptación que protege la privacidad de vuestra mente. Quieren convertir cada mensaje en un informe potencial para el Estado.

Con la más perversa de todas: el altruismo. Sacrificad vuestra privacidad por los niños. Sacrificad vuestra libertad de pensamiento por los débiles. Sacrificad vuestra independencia por la seguridad colectiva. ¡Basta! El altruismo no es bondad; es la doctrina moral de los saqueadores. Es la exigencia de que el fuerte, el inteligente, el independiente se inmole en el altar de los que no pueden o no quieren valerse por sí mismos.

Son herramientas creadas para un fin supuestamente noble que se extienden como metástasis hasta devorar todo lo que tocan. Hoy es Chat Control «solo para delitos graves». Mañana será vigilancia total «por el clima», «por la desinformación», «por la equidad». No hace falta un dictador con bigote. Basta con legisladores mediocres, eurodiputados cobardes o irresponsables y una filosofía que ha declarado la guerra a la razón y al derecho individual.

Europa se arrastra hoy hacia la barbarie digital. Abraza el colectivismo, el estatismo sonriente, el control. Y lo hace porque ha aceptado la premisa envenenada: el individuo no es un fin en sí mismo. Es materia prima para el «bien superior».

El hombre es un ser racional. Su herramienta de supervivencia es su mente. Su derecho moral es perseguir su propio interés sin pedir permiso ni sacrificar su vida por nadie. Cualquier sistema que viole ese derecho es inmoral por definición.

No negociéis con esta cárcel. No la adornéis con enmiendas tibias. No la aceptéis como mal menor. Derribadla. Desmanteladla. Defended el derecho inalienable a pensar, a hablar, a comerciar y a ser dejado en paz.

El hombre que valora su mente no entrega sus palabras al escrutinio de burócratas. El hombre que se respeta a sí mismo no vive en una prisión digital construida con sus propios derechos sacrificados.