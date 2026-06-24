Es oficial: la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios aprueba la introducción del euro digital

La adaptación a la era digital sigue siendo todo un reto para los gobiernos de los diversos países europeos. Por ello, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) ha aprobado el marco legal para la implementación del euro digital. Además, tras una votación se aprobó con 43 votos a favor y 14 en contra con una abstención.

¿Qué es el euro digital?

El euro digital es una nueva moneda electrónica sacada por el BCE que puede utilizarse tanto en línea como fuera de línea. En el caso de los pagos en línea se procesarían mediante un sistema de cuentas. Por el contrario, los pagos fuera de línea se realizarían de manera directa a través de dispositivos de almacenamiento local. Además, la versión electrónica de la moneda sería gratuita para su uso en tiendas, en línea y para transacciones entre particulares.

¿Qué aporta el euro digital?

El euro digital es un proyecto de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde. La UE lo define como un sistema de pago europeo complementario diseñado para satisfacer las demandas de la era digital. En Estados Unidos, empresas como ‘Mastercard’, ‘Visa’ y ‘Paypal’, controlan casi totalmente el mercado de pagos sin efectivo.

La protección de datos

La UE garantiza y promete anonimato. La protección de datos está instaurada en el euro digital. Por ejemplo, las tecnologías modernas denominadas «pruebas de conocimiento cero» ayudan a verificar las transacciones sin exponer datos personales. Además, el proyecto de resolución incluye la aceptación obligatoria de efectivo, garantizando que los pagos con dinero físico continúen en el futuro.

Algunas curiosidades

En tiempos de crisis, el euro digital es inferior al efectivo debido a su falta de funcionalidad sin conexión. Por eso, podría generar obstáculos burocráticos, nuevas capas de regulación y dependencias técnicas.