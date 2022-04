Imágenes dantescas las que llegan este domingo desde localidades de los alrededores de Kiev liberadas recientemente tras la retirada rusa. Carreteras secundarias llenas de coches calcinados y aplastados por carros de combate rusos, en cuyo interior todavía se encuentran los cadáveres de sus ocupantes. Se están señalizando con pintadas: «Cuerpos dentro». Mientras, las autoridades ucranianas aseguran haber localizado ya los cuerpos de 1.222 civiles fallecidos en la región de Kiev durante la invasión. Este domingo se ha localizado también una nueva fosa común en Buzova.

«Carretera próxima a Makariv, al oeste de Kiev. Coches civiles disparados y aplastados por tanques rusos. Una advertencia escrita en cada coche: «Cuerpos». Los restos aún están dentro», asegura el Ministerio de Defensa ucraniano, que califica el escenario de «crimen de guerra ruso».

Road near Makariv, west of Kyiv. Civilian cars shot and crushed by russian tanks. A warning is written on each car: “Corpses.” The bodies are still inside. #russianwarcrimes pic.twitter.com/p46OqZtv6a

— Defence of Ukraine (@DefenceU) April 10, 2022