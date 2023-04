Tucker Carlson rompe su silencio tras dejar Fox News

Tucker Carlson rompió su silencio dos días después de su abrupta salida de Fox News el pasado lunes. En un video publicado en sus redes sociales la noche de este miércoles, el presentador no se refirió directamente a su situación personal con la cadena de televisión ni a su futuro, pero sí lanzó algunas ideas que dejan entrever que en un futuro no lejano Carlson podría está liderando un nuevo proyecto mediático.

El periodista se refirió a la falta de un debate político, honesto, en los medios de comunicación de Estados Unidos: «la mayoría de los debates que se ven actualmente en televisión, son increíblemente estúpidos, son completamente irrelevantes y no significan nada».

Añadió que «dentro de cinco años no nos acordaremos de lo que ahora se discute» para continuar diciendo que «existe una cantidad de temas innegablemente, grandes, que no forman parte del debate y que van a definir nuestro futuro: la guerra, las libertades civiles, la ciencia emergente, los cambios demográficos, el poder empresarial y los recursos naturales».

El periodista inquirió a su audiencia «¿cuándo fue la última vez que viste un debate interesante en televisión sobre cualquiera de las cuestiones importantes mencionadas?». Según él, esta clase de debates no están permitidos en los medios de comunicación actuales de EEUU porque los partidos políticos y sus donantes tratan de evitar cualquier conversación sobre ellos.

Tucker Carlson comparó los Estados Unidos con «un modelo de Estado de partido único» propio de los regímenes dictatoriales. Sin embargo, aseguró que pese a que es «una constatación deprimente» no será «permanente». «Nuestras ortodoxias actuales no durarán. Tienen muerte cerebral», manifestó.

Acto seguido, lanzó una crítica generalizada a los políticos y a los responsables de los medios de comunicación generalistas de EEUU: «Nadie les cree. No mejoran la vida de casi nadie». No se sabe si en un intento de lanzar una crítica velada a los directivos de su anterior empleo televisivo o a los dirigentes políticos, Carlson dijo que. «Han renunciado a la persuasión. Están histéricos y agresivos. Están recurriendo a la fuerza, pero no funcionará». Añadió que «cuando la gente honesta dice lo que es verdad tranquilamente y sin pudor, se torna poderosa. Del mismo modo, los mentirosos que intentan silenciarlos se encogen y debilitan. Es la ley de hierro del universo. Las cosas verdaderas prevalecen».

Como colofón a su mensaje de algo más de dos minutos, el popular periodista volvió a preguntarse «¿dónde se puede encontrar a gente diciendo cosas honestas en EEUU?». A lo que respondió, «no quedan muchos sitios, pero los hay, y con eso basta. Mientras puedas oír esas palabras, hay esperanza». Y de ese modo Tucker Carlson concluyó un mensaje que posiblemente haya sido el primero de unos cuantos que verán próximamente la luz. De momento, él va alimentando las expectativas y administra los tiempos. Frente a la otra estrella televisiva (Don Lemon), pero de la CNN, que fue despedida el mismo día que el periodista de Fox News y que no ha cesado de prodigarse en redes sociales y en actos públicos, Carlson proyecta una portentosa personalidad y liderazgo que algunos han situado incluso como posible candidato republicano a las presidenciales de 2024.

Sea o no verdad, lo que sí es cierto es que su alocución de ayer ha sobrepasado la audiencia e interacciones del propio presidente de EEUU, Joe Biden, cuando asumió la presidencia del país o cuando se proclamó vencedor de las elecciones.

A las 10 horas de publicar su mensaje en redes sociales, donde Tucker Carlson acumula 6,5 millones de seguidores sólo en Twitter, su vídeo tenía más de 50 millones de visualizaciones, 700.000 likes, 70.000 comentarios y 200.000 retuits.