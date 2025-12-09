Trump sentencia a Maduro: «Tiene los días contados»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sentenciado este martes al dictador venezolano, Nicolás Maduro, señalando que «tiene los días contados» y ha reiterado que los ataques contra narcotraficantes en aguas del Caribe «pronto» se llevaran a cabo también por tierra.

«Sus días están contados», ha dicho Trump cuando se le ha insistido en una entrevista en la que ha hablado sobre lo que estaría dispuesto a hacer para sacar al presidente venezolano del poder. El magnate se ha negado a responder si Washington finalmente dará el paso de invadir Venezuela para llevar a cabo estos planes, alegando la supuesta «hostilidad». «No quiero hablar de estrategia militar», ha espetado.

Trump también ha aprovechado para elogiar a la parte «próspera» de la inmigración de Venezuela, aquella que votó por él mayoritariamente, ha remarcado, no sin antes acusar a Maduro de haber enviado a otros, principalmente «presos» y personas ingresadas «en instituciones psiquiátricas», a Estados Unidos con el beneplácito del ex presidente Joe Biden.

«Nos envió a millones de personas, muchas de prisiones, muchos narcotraficantes, jefes de la droga, de instituciones psiquiátricas (…) Los envió a nuestro país, donde teníamos un presidente muy estúpido. (…) Biden tiene un cociente intelectual bajo, especialmente ahora», ha indicado Trump.

El mandatario estadounidense también ha elogiado a su secretario de Defensa, Pete Hegseth, y a los ataques a narcolanchas en el Caribe y el Pacífico y ha asegurado que gracias a ellos se están salvando de media la vida de 25.000 estadounidenses.

El presidente defendió que estas operaciones están teniendo, según sus cifras, un impacto «significativo», asegurando que la entrada de droga por vía marítima se ha reducido en un «92 %», justificando su decisión alegando que «las cifras hablan por sí solas».

«Ya nadie quiere traer barcos cargados de droga a Estados Unidos», se ha jactado Trump, quien ha asegurado que tomaría medidas similares contra los cárteles de la droga de México o Colombia, después de que durante la entrevista le hayan señalado que gran parte de la droga que llega a Estados Unidos procede de esos dos países y no de Venezuela.

Por otro lado, ha restado importancia al indulto concedido al ex presidente hondureño acusado por narcotráfico, Juan Orlando Hernández, y ha descartado que haya podido dar un mensaje equivocado a los traficantes de drogas.

«No lo conozco, sé muy poco de él», ha reconocido Trump, quien también ha admitido que le concedió el indulto en base a las teorías de que Hernández fue víctima de una trampa de los expresidentes Barack Obama y Joe Biden.

«Él era el presidente del país, el país trafica con drogas, como probablemente se podría decir de todos los países, y por ser presidente, le dieron 45 años de prisión. Hay mucha gente luchando por Honduras, gente muy buena que conozco. Y creen que lo trataron fatal, y me pidieron que lo hiciera», ha contado.