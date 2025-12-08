Starmer, Macron y Merz se reúnen con Zelenski en Londres tras las críticas de Trump «por no leer» su plan

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reúne este lunes en el número 10 de Downing Street de Londres con el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, en un momento de alta tensión diplomática.

La cumbre, muy simbólica, se produce apenas horas después de las duras críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra Zelenski, a quien atacó por «no haber leído» el plan de paz propuesto por Washington, calificándolo de «decepcionante». Trump, en declaraciones a la prensa durante la entrega de los Kennedy Center Honors, insistió en que Rusia está «conforme» con la propuesta, pero dudó de la disposición de Kiev, pese a asegurar que a los enviados del presidente ucraniano también apoyaban el plan.

La llegada de Zelenski a Londres ha sido discreta pero emotiva: un apretón de manos y un abrazo con Starmer ante las puertas de la residencia oficial, flanqueados por Macron y Merz. Los cuatro líderes posaron brevemente para la prensa antes de encerrarse en una reunión privada, descrita por Starmer como un «momento crítico» para avanzar hacia un «alto el fuego justo y duradero».

El anfitrión británico enfatizó que Ucrania debe «determinar su propio futuro», y reiteró el compromiso de una fuerza de paz europea para garantizar la seguridad de Kiev, una idea impulsada por Londres y París en su «coalición de los dispuestos».

Macron, por su parte, adoptó un tono desafiante hacia Washington. «Europa tiene muchas cartas en la mano», declaró el francés, aludiendo a la financiación de armamento para Ucrania y el creciente desgaste económico de Rusia bajo las sanciones. Subrayó la necesidad de una «convergencia» entre posiciones estadounidenses y europeas para lograr una paz «robusta», sin ceder ante concesiones que favorezcan a Moscú, como la devolución de territorios ocupados.

Merz, el alemán recién investido, ha sido más cauto, pero igual de firme: expresó «escepticismo» sobre «algunos detalles» del documento de EEUU, particularmente en temas de garantías territoriales y el control del Donbás. «Este podría ser un tiempo decisivo para todos nosotros; seguimos firmemente detrás de Ucrania porque su destino es el de Europa», afirmó, recordando que el uso de activos rusos congelados para reconstruir Kiev está sobre la mesa.

La reunión se produce en el contexto de negociaciones con Rusia estancadas. Tras tres días de diálogos en Miami entre emisarios ucranianos y de Trump, las partes no han logrado avances significativos. Zelenski, en una entrevista con Bloomberg, ha admitido discrepancias sobre el Donbás y ha cuestionado qué harían sus aliados si Rusia reinicia hostilidades tras un acuerdo. «Hemos discutido los próximos pasos y estamos decididos a trabajar de buena fe», dijo el ucraniano, pero insistió en que el progreso depende de la «seriedad» de Moscú.

Mientras tanto, Rusia bombardeó Kiev con drones y misiles durante la noche, matando al menos a cuatro civiles y cortando el suministro de calefacción en pleno invierno, en lo que analistas llaman «armar el frío».

Esta cumbre europea no solo busca coordinar respuestas ante la presión trumpista, sino también preparar el terreno para la visita de Zelenski a Bruselas, donde se reunirá con jefes de la UE y la OTAN.

Aunque aún no se conocen detalles de las conversaciones en Downing Street, la señal de la misma es clara: Europa cierra filas con Ucrania y marca diferencias con EEUU.