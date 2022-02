Rusia avanza imparable hacia su objetivo final. Tropas especiales rusas y el Regimiento Checheno han logrado entrar en Kiev y ya se están registrando combates cuerpo a cuerpo. Las explosiones y los bombardeos de la noche han dado paso a los primeros conflictos en tierra en Obolon, un vecindario al norte de la capital de Ucrania.

Las imágenes muestran cómo los tanques atraviesan el barrio dirección al centro de Kiev. Los vecinos han corrido a resguardarse en cuanto han escuchado las primeras detonaciones. Desde esta madrugada Rusia ha intensificado su ataque a la capital, llegando lanzar varios misiles. El fin último de Vladimir Putin sería derrocar al Gobierno de Volodímir Zelenski.

«Obolon, un distrito tranquilo en Kiev, ha sido atacado por un equipo de fuerzas especiales rusas. Se han hecho con un vehículo de defensa ucraniano y un uniforme militar ucraniano», ha dicho una diputada ucraniana en Twitter.

Obolon – a quiet – district in Kyiv has been attacked by a Russian special forces team. They have got hold of a Ukrainian defense vehicle and Ukrainian military uniform. Look out for diversions

