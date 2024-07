Francia vota este domingo, 7 de julio, en la segunda vuelta de las elecciones legislativas tras la primera ronda que venció, arrasando, el partido de Marine Le Pen, Agrupación Nacional (RN), con 29,25% de los votos. El segundo lugar fue para la coalición de ultraizquierda Nuevo Frente Popular (NFP), con el 27,99%, seguida del bloque del presidente Emmanuel Macron, Juntos por la República (Ensemble), con el 20,04% de las papeletas. Estos tres partidos concurren a la segunda vuelta de las elecciones en Francia al superar el 12,5% de los votos que exige la ley electoral francesa y se dibujan varios escenarios posibles.

Los candidatos de las circunscripciones que han obtenido la mayoría en primera vuelta no se presentan en la segunda, porque tienen garantizada su presencia en la Asamblea Nacional como representantes de su partido.

Por consiguiente, en la segunda vuelta de las elecciones de Francia, sólo se vota en las circunscripciones donde no se consiguió delegado en la primera. En los lugares donde hay más de dos candidatos, las famosas triangulares francesas, el ganador lo es por mayoría simple.

Los analistas franceses, incluso el propio Emmanuel Macron, según informaba esta semana Le Monde, están convencidos de que habrá cohabitación, esto es, primer ministro de un partido diferente al del presidente de la República. O sea, que el propio jefe de Estado francés da por hecha la victoria del partido de Le Pen. De ser así, Francia tendría su cuarta cohabitación de la V República. Lo mismo que si gana la coalición izquierdista de la que es miembro el corrosivo Jean-Luc Mélenchon.

Todos los escenarios de las elecciones en Francia

Ante el resultado que dejaría la segunda vuelta de las elecciones en Francia, el futuro podría ser bastante incierto, porque se abrirían al menos cinco escenarios posibles:

Victoria por mayoría absoluta de Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen.

Victoria por mayoría simple de Agrupación Nacional.

Gana el partido de Macron, tras la estrategia de concentrar el voto en él para bloquear a Agrupación Nacional.

Un primer ministro de extrema izquierda tras un pacto entre Nuevo Frente Popular -con Mélenchon, de Francia insumisa- y otros partidos, fruto del cordón sanitario impuesto a Marine le Pen . Estaríamos en otra posible cohabitación.

. Estaríamos en otra posible cohabitación. Parálisis institucional absoluta y posible dimisión de Macron.

Mayoría absoluta de Le Pen

Supondría que el presidente de partido y cabeza de lista, Jordan Bardella, sería el primer ministro. Eso significaría otra cohabitación. Ha habido tres cohabitaciones desde 1958, durante la V República. La primera, entre 1986 y 1988, fue entre el socialista François Mitterrand, presidente de la República, y el primer ministro conservador, Jacques Chirac. La segunda cohabitación, entre 1993 y 1995, fue entre el presidente Mitterrand y el primer ministro conservador Edouard Balladurd. Y en la tercera (1997-2002), el presidente de la República fue Jacques Chirac y el socialista Lionel Jospin, el primer ministro.

Mayoría simple de Le Pen

Esta situación podría deparar, a la larga, una situación de bloqueo, si ninguna otra formación pacta con la de Le Pen para sumar el 50% de los apoyos electorales tras la segunda vuelta. Lo cual es harto difícil, dado el cordón sanitario impuesto contra los lepenistas con la estrategia de retirada de los candidatos débiles para concentrar el voto en los macronistas.

De reeditarse una situación sin mayoría absoluta para ninguno de los bloques, los partidos deberían entablar alianzas parlamentarias poco comunes en Francia o intentar gobernar. De lo contrario, el resto de partidos podrían presentar una moción de censura.

Gana el partido de Macron

Si triunfa Ensemble en la segunda vuelta de las elecciones en Francia, fruto de la estrategia de concentrar en él el voto para bloquear a Agrupación Nacional, no ocurría nada sorprendente. Macron elegiría a un hombre de su partido como primer ministro.

Gana la extrema izquierda

Si la vence Nuevo Frente Popular y forma Gobierno tras un pacto con otros partidos, habrá cohabitación. En este caso, no puede saberse aún quién sería el primer ministro porque esta coalición, en la que está el populista Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa, no ha dicho quién encabezaría su Ejecutivo en caso de llegar al poder. O podría darse también otra situación de bloqueo si no consiguen una alianza parlamentaria.

Bloqueo institucional absoluto

Si no hay en la segunda vuelta un resultado que posibilite la formación de Gobierno, se daría una situación de parálisis absoluta, al menos durante un año. Porque al adelantar los comicios el pasado 9 de junio, Macron no puede disolver de nuevo la Asamblea hasta dentro de un año. En este caso, cabría la posibilidad de nombrar un gobierno tecnócrata, como el de Mario Draghi en Italia entre 2021 y 2022, para evitar un bloqueo institucional. Por otro lado, el Elíseo ha aclarado que Macron no contempla recurrir al artículo 16 de la Constitución y concederse poderes excepcionales para evitar el vacío de poder, una opción extrema que sólo se ha aplicado una vez durante la V República: en el año 1961 como respuesta al golpe en Argel. O podría darse incluso la dimisión del presidente Macron.

Resultados primera vuelta

Según los resultados disponibles de la primera vuelta, la noche del 30 de junio son:

Agrupación Nacional (RN) ganó en 259 circunscripciones

Nuevo Frente Popular (NFP) ganó en 146 circunscripciones

Juntos por la República (Ensemble pour la République) ganó en 57 circunscripciones.

La alianza LR-RN ganó en 38 circunscripciones

En la segunda vuelta, tres candidatos podrían presentarse en 319 circunscripciones («triangular»), mientras que en 6 de ellas, cuatro candidatos podrían teóricamente clasificarse («cuadrangular»).