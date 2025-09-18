Un terrorista jordano que transportaba ayuda a Gaza asesina a cuchilladas a dos israelíes en Cisjordania
El ataque terrorista en Cisjordania ha obligado a cerrar temporalmente el paso fronterizo
Dos israelíes han sido asesinados este jueves 18 de septiembre en un sangriento ataque terrorista en el paso fronterizo de Allenby, que une Cisjordania con Jordania. El terrorista es un ciudadano jordano que conducía un camión cargado con ayuda humanitaria destinada a la Franja de Gaza. El terrorista ha abierto fuego nada más llegar al control fronterizo. Después de que se le haya encasquillado su pistola. Entonces, se ha lanzado contra sus víctimas a las que ha asesinado a cuchilladas. Actuamente
Las Fuerzas de Seguridad de Israel han abatido al terrorista en el mismo lugar del atentado. El ataque ha obligado a cerrar de forma temporal el paso fronterizo y ha encendido las alarmas sobre la seguridad en el tránsito de convoyes de ayuda hacia la Franja de Gaza.
El ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha destacado después del ataque que «Israel facilita ayuda humanitaria a Gaza y los terroristas la explotan para asesinar israelíes».
«Hoy, un jordano que debía conducir un camión con ayuda humanitaria a Gaza, asesinó a dos israelíes en el cruce fronterizo de Allenby. Éste es otro resultado más de la vil incitación en Jordania. Este es el resultado de la repetición de la campaña de mentiras de Hamás. Esto tiene que parar», ha resaltado.
🚨𝗔𝗟𝗟𝗘𝗡𝗕𝗬 𝗖𝗥𝗢𝗦𝗦𝗜𝗡𝗚 𝗧𝗘𝗥𝗥𝗢𝗥 𝗔𝗧𝗧𝗔𝗖𝗞
▪️THE SECOND VICTIM HAS DIED
▪️N12 News reporting the terrorist was a Jordanian driver of an aid truck en route to Gaza
LATEST COVERAGE: https://t.co/Dfwlu0xAYX pic.twitter.com/N4FSJc8rnR
— Jewish News Syndicate (@JNS_org) September 18, 2025
Desde el inicio de la guerra en Gaza, en octubre de 2023, más de 10.000 camiones con ayuda —equivalentes a 144.000 toneladas— han sido transferidos desde Jordania a la Franja de Gaza a través de Israel y Cisjordania, lo que representa alrededor del 7% de la asistencia total. Fuentes de seguridad advirtieron de que el atentado podría interrumpir temporalmente el tránsito de ayuda por este paso, aunque la entrada de suministros continuará a través de Egipto y otras rutas.
El paso de Allenby ya había sido escenario de otro atentado en septiembre de 2024, cuando tres israelíes fueron asesinados por un camionero jordano, y de un tiroteo al mes siguiente cerca del Mar Muerto.
La entrega de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza ha generado tensiones y controversia durante años, debido a la situación de conflicto permanente entre Israel y grupos terroristas como Hamás, que controla Gaza desde 2007.
Temas:
- Franja de gaza
- Hamas
- Israel