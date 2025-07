Terror en Texas: ya van 109 muertos y 161 desaparecidos tras las riadas devastadoras

Al menos 109 personas han muerto y 161 siguen desaparecidas en Texas en una tragedia sin precedentes. El gobernador Greg Abbott ha confirmado este martes 8 de julio esta cifra de muertos y desaparecidos en una rueda de prensa tras las inundaciones en Hill Country el pasado 4 de julio. El aumento en el número de desaparecidos, tres veces mayor de lo informado previamente, se ha producido después de que las autoridades habilitaran una línea directa para que las familias pudieran llamar. Sólo en el campamento de verano cristiano de niñas Camp Mystic han muerto al menos 27 campistas y monitoras. Las autoridades han informado este martes que todavía faltan cinco niñas y una profesora.

Los equipos de rescate, voluntarios, policías, bomberos y militares han peinado la zona a pie, a caballo y en bote este martes. Helicópteros sobrevuelan lentamente el cauce del río Guadalupe. Perros entrenados para encontrar cadáveres han recorrido la orilla. Las familias también buscan entre lodo, escombros y el olor de la descomposición. Los equipos de búsqueda y rescate están utilizando maquinaria pesada para desenredar y retirar capas de árboles, desenterrar grandes rocas en las riberas de los ríos y mover enormes pilas de escombros que se extienden por kilómetros en la búsqueda de las personas desaparecidas.

La inundación repentina del pasado 4 de julio ha sido la más letal tierra adentro desde la del cañón Big Thompson en Colorado, el 31 de julio de 1976. Causó la muerte de 144 personas. Dicha inundación atravesó un estrecho cañón lleno de gente durante un fin de semana festivo, la celebración del centenario de Colorado.

Un aguacero en la región montañosa de Texas provocó catastróficas inundaciones en la madrugada del 4 de julio. Campistas, turistas y residentes que se alojaban a orillas del río Guadalupe fueron sorprendidos por una pared de agua, que comenzó a subir rápidamente.

Texas National Guardsmen evacuate a group of campers needing assistance near Kerrville. Texas Military Department (TMD) personnel have been working around the clock to assist with evacuations and search and rescue operations. pic.twitter.com/tNzyKLncHi

— Texas Military Dept. (@TXMilitary) July 6, 2025