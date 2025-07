Shakira se vuelca con las víctimas de Texas: dona parte de los beneficios de su último concierto

Shakira se ha solidarizado por completo con los habitantes de Texas, que se han visto afectados por una terrible inundación en la zona del centro-sur. Así, durante el concierto que la artista colombiana ofreció en la región de San Antonio, no dudaba a la hora de dedicarles unas sentidas palabras a las víctimas, además de ofrecer la cantidad recaudada con el show para ayudar al pueblo texano.

«Hoy mi corazón está de luto por esta terrible tragedia ocurrida aquí en Texas, solo puedo pensar en las familias afectadas por eso y en su dolor», expresaba emocionada durante una de las pausas del espectáculo, que forma parte de la gira «Las mujeres no lloran». De ese modo, ha querido dedicar su actuación a los que de alguna u otra forma han terminado sufriendo los estragos del temporal. «Quiero dedicar este concierto a aquellos que no están entre nosotros y a sus familias, y a los que estamos, hoy, es un día para apreciar los momentos que tenemos con los seres que amamos… San Antonio, mi corazón está con ustedes esta noche», les trasladaba su apoyo. Y es que desde que llegase a la ciudad, Shakira se ha mostrado muy afectada por lo ocurrido, apoyando a las víctimas y transmitiendo su pesar a los ciudadanos.

.@Shakira talks about the deadly floods affecting Central Texas during her concert in San Antonio tonight. She will donate proceeds from the tickets sold tonight to help those affected by them.#Shakira #LMYNLWorldTour pic.twitter.com/YsSDUhwTDS

— Paky ✨ (@PakyShak2) July 6, 2025