Shakira lo ha vuelto a hacer. En una industria donde la fugacidad es la norma, la colombiana sigue desafiando el paso del tiempo con una carrera que no solo se mantiene vigente, sino que continúa expandiéndose con fuerza arrolladora. Su más reciente logro viene de la mano de su nueva gira mundial, Las Mujeres Ya No Lloran Tour, que ya está haciendo historia incluso antes de completar su recorrido. A sus más de tres décadas sobre los escenarios, la estrella barranquillera demuestra que el talento verdadero no envejece, se transforma.

Según datos de Billboard Boxscore, esta gira se ha convertido en la presentación musical en vivo con más ingresos del mes de marzo desde que existen registros formales. Un récord histórico que la posiciona, una vez más, entre los grandes nombres del entretenimiento global. Pero este éxito no se mide solo en cifras. Se mide en emociones, en la entrega absoluta de una artista que ha sabido conectar con varias generaciones, y en el fenómeno cultural que ha sabido construir más allá de su música.

Shakira en la MET Gala. (Foto: Gtres)

Uno de los capítulos más impactantes de esta gira ha sido su paso por México, país que desde siempre ha tenido un vínculo especial con la cantante. Shakira ofreció siete conciertos completamente agotados en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México. A estas presentaciones asistieron casi 400.000 personas, generando ingresos cercanos a los 46,6 millones de dólares. Estas cifras no solo reflejan su poder de convocatoria, sino la fidelidad y devoción de un público que la ha acompañado desde sus primeros pasos.

Ahora, con los ojos puestos en Estados Unidos, Shakira se prepara para conquistar nuevamente los escenarios norteamericanos. La etapa estadounidense de su tour comenzará el 13 de mayo en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte, y abarcará más de veinte conciertos en los recintos más icónicos del país. Se espera que esta gira se convierta en una de las más exitosas de su carrera, con presentaciones que combinarán lo mejor de su nuevo álbum con los clásicos que marcaron a toda una generación.

Pero mientras escribe nuevos capítulos en su carrera, Shakira también celebra su historia. Este 2025 marca el 20 aniversario de uno de sus mayores éxitos globales: Hips Don’t Lie, una colaboración con Wyclef Jean que revolucionó el panorama musical al mezclar ritmos latinos con pop y hip hop anglosajón. Esta canción, que forma parte de su álbum Oral Fixation Vol. 2, se convirtió en su mayor éxito en inglés y actualmente es su tema más reproducido en plataformas digitales como Spotify.

Para celebrar los 20 años de Hips Don’t Lie y marcar el inicio simbólico de su gira por Estados Unidos, Shakira ofreció recientemente una interpretación especial del tema en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. En uno de los programas más emblemáticos de la televisión estadounidense, la artista colombiana deslumbró con una presentación que no solo evocó la energía de aquel clásico, sino que también reafirmó su vigencia y poder escénico. Fue una demostración de que Shakira no solo forma parte de la historia del pop, sino que sigue escribiéndola en tiempo real.

Más allá de su música, Shakira se ha consolidado como un símbolo de empoderamiento, reinvención y resiliencia. A sus 47 años, continúa evolucionando con naturalidad, adaptándose a los nuevos tiempos sin renunciar a su esencia. Las Mujeres Ya No Lloran no es solo el título de su nuevo álbum y gira: es una declaración que encarna su trayectoria y su manera de enfrentar la vida. Con cada paso, transforma la vulnerabilidad en fuerza y el dolor en arte. Con esta gira, la artista reafirma su lugar no solo como una estrella del pop latino e internacional, sino como una figura icónica de la cultura global. Su legado sigue creciendo, y todo indica que los capítulos más memorables de su historia aún están por venir.