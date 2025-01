Shakira se convierte en la protagonista del eslogan del Carnaval de Barranquilla 2025

Shakira siempre se ha mostrado muy orgullosa de sus raíces. La cantante nació en la ciudad colombiana de Barranquilla y, cuando ha tenido oportunidad, a lo largo de su carrera ha mencionado con ilusión y cariño lo que siente hacia su tierra natal. Una tierra cuyos habitantes también han demostrado sentirse fans absolutos de la trayectoria de su compatriota. Tanto es así que, hace tan solo un año, situaron una figura de bronce de la intérprete en una de sus calles. Pero esto no es todo. Meses después de esto, la ciudad se está preparando para celebrar el Carnaval, el evento cultural más esperado del año y que, este 2025, tendrá un especial homenaje a la artista ganadora de los premios Grammy y Latin Grammy.

Tal y como ha trascendido, la icónica fiesta adoptará esta edición un eslogan que hace una directa alusión a la cantante. Se trata de una frase, perteneciente a su éxito global Hips Don’t Lie, que dice «En Barranquilla se baila así». Fue el pasado 11 de enero cuando se llevó a cabo la presentación del evento, provocando la inmediata reacción de la propia Shakira, quien se ha mostrado muy contenta con la iniciativa, tal y como desvela la información a la que ha tenido acceso este periódico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alex Char Chaljub (@alejandrocharch)

«Este homenaje toca mi corazón de barranquillera y me llena de orgullo. Es un honor y una alegría formar parte de esta manera. Desde que nací, siempre me he sentido muy orgullosa de ser de este lugar y siempre lo estaré. Porque eso es lo que hacemos aquí. Celebrar la vida. Y sobre todo celebramos que sabemos celebrar. ¡Vamos a contagiar al mundo entero con esta energía! Viva el Carnaval, viva Barranquilla, viva su cultura y que viva su gente. Vamos a demostrar una vez más que en Barranquilla se baila así. Los quiero», expresaba.

De acuerdo con lo que ha explicado el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, el objetivo que quieren conseguir con este eslogan es transmitir que para la ciudad colombiana «el baile no es sólo un movimiento rítmico», sino «una forma de hablarle al mundo». «Barranquilla es una ciudad donde se vive la música, se respira el ritmo y se siente la alegría en cada rincón. Aquí, nuestros niños aprenden a bailar antes que a caminar, y esta es una tradición que orgullosamente pasamos a todas las generaciones», comentaba.

Shakira en un concierto. (Foto: Gtres)

La canción de Shakira en la que se ha basado el Carnaval 2025 de Barranquilla

Hips Don’t Lie es un tema que lanzó Shakira en 2005 en colaboración con el rapero Wyclef Jean. Forma parte del álbum Oral Fixation Vol.2 y consiguió unos exitosos datos que lo posicionaron en el número uno en más de 30 listas oficiales. En el videoclip se hace referencia al famoso Carnaval de Barranquilla, rindiendo homenaje a sus míticos desfiles y espectáculos de danzas.