El Tribunal Supremo de Argentina ha confirmado este martes la condena de seis años de cárcel e inhabilitación a Cristina Fernández de Kirchner por corrupción. Cristina Fernández de Kirchner no podrá ser candidata. La Justicia ha ratificado este martes la condena por la Causa Vialidad contra la izquierdista populista Cristina Fernández de Kirchner, la cual deberá ingresar en prisión.

«Esta Argentina que hoy estamos viviendo no deja de sorprendernos», ha destacado Cristina Fernández de Kirchner. La ex presidenta corrupta populista izquierdista ha atacado a los tres jueces del Supremo que han ratificado la condena: «Son triunvirato de impresentables. No se confundan. Son tres monigotes que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos», ha resaltado la ex presidenta corrupta populista izquierdista.

«Esta causa tiene un cronograma electoral maravilloso. Un mes antes de la oficialización de las candidaturas en la Provincia sacan el fallo», ha resaltado la ex presidenta corrupta populista izquierdista en referencia a su inhabilitación para poder presentarse a las elecciones.

La actual líder del Partido Justicialista queda fuera de la carrera electoral y no podrá participar en las elecciones provinciales del próximo 7 de septiembre. Son las elecciones de mitad de legislatura. La condena llega en un momento crucial en la vida política argentina. El sistema político tiene un ciclo electoral de elecciones presidenciales, cada cuatro años, y de diputados de los distintos parlamentos, cada dos años. La ex presidenta de Argentina corrupta izquierdista populista tenía previsto presentarse para ocupar un escaño en la provincia de Buenos Aires.

El presidente de Argentina Javier Milei ha expresado en redes sociales este martes después de la ratificación de la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad que «Justicia. Fin». «La República funciona y todos los periodi$ta$ corrupto$, cómplices de político$ mentiro$o$, han quedado expuestos en sus opereta$ sobre el supuesto pacto de impunidad», ha resaltado.

Cristina Kirchner, debido a su edad, 72 años, puede solicitar cumplir la condena en arresto domiciliario. La líder peronista populista izquierdista ya había sido condenada a seis años de cárcel por corrupción. Ahora la Corte Suprema ha refrendado la sentencia tras rechazar su recurso.

La Corte Suprema decidió por unanimidad con los votos de los tres jueces: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

De esta forma, queda firme la condena a seis años de prisión para la ex presidenta populista izquierdista por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en las 51 licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz. El alto tribunal también dejó firme la absolución por el delito de asociación ilícita.

Los jueces de la Corte Suprema consideran que «las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida y en el Código Penal sancionado por el Congreso, sin que se haya demostrado en modo alguno que la decisión apelada no constituya una derivación razonada del derecho vigente de conformidad con las circunstancias particulares comprobadas en la causa, ni que durante el proceso se haya vulnerado alguna garantía constitucional. El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley».