La superestrella de lucha libre Hulk Hogan enloquece a los republicanos con su apoyo al «héroe» Trump

La superestrella de lucha libre Hulk Hogan ha anunciado este jueves, durante la Convención Nacional Republicana de Milwaukee (Estados Unidos), su respaldo a la campaña del ex presidente estadounidense y candidato republicano Donald Trump en un épico discurso que ha enloquecido a los republicanos.

Hogan mostró su simpatía hacia el candidato republicano desde el escenario, y ante una multitud emocionada, que vio cómo este se quitó la chaqueta y se desgarró una camiseta, tal y como lo hacía cuando luchaba, para quedarse con otra de tirantes con el apellido del ex presidente y el de su compañero de fórmula, el senador por Ohio J.D. Vance.

«Va a ganar en noviembre y cuando lo haga todos vamos a ser campeones de nuevo. Ha sido el mayor patriota y lo sigue siendo. Siempre ha dicho exactamente lo que piensa, e independientemente de las posibilidades, siempre encuentra la manera de ganar», señaló acerca de Trump, a quien ha dicho conocer desde hace 35 años.

El luchador, de 70 años y característico bigote, fue uno de los oradores sorpresa en la última jornada del cónclave conservador. Se dirigió a la multitud poco antes del primer discurso público de Trump desde que sobrevivió a un intento de asesinato el sábado en Butler (Pensilvania).

«Después del atentado contra su vida la semana pasada, ya es suficiente. Dejemos que la Trumpamanía se vuelva loca, hermano. Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande», dijo haciendo alusión al lema del magnate neoyorquino.

Por otro lado, durante la Convención Nacional Republicana de Milwaukee, Donald Trump aprovechó para rendir homenaje a la persona que murió en el atentado contra el ex presidente estadounidense. El fallecido era un bombero llamado Corey Compertore.

El momento en el que Trump sube al escenario, el magnate ve el uniforme del fallecido simpatizante, por lo que da un beso al casco del fallecido y procede a ir al atril donde pide a todo el mundo que está presente en la convención que guarden un «momento de silencio» por Corey.

President Trump says goodbye to the firefighter who lost his life protecting his family during the assassination attempt pic.twitter.com/TxW2lqrxpj

— Matt Wallace (@MattWallace888) July 19, 2024