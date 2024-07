Así es Kai, la nieta golfista de Trump: «Nos da caramelos y refrescos cuando nuestros padres no miran»

La nieta de 17 años del ex presidente Donald Trump, Kai Trump, se ha convertido en una de las grandes estrellas de la Convención Nacional Republicana, que se celebra en Milwaukee en Wisconsin. Kai Trump, presentada por su padre Donald Trump Jr., subió al escenario el miércoles por la noche para presentar el lado más familiar de su abuelo: «Nos da caramelos y refrescos cuando nuestros padres no miran», señaló Kai Trump durante su intervención, muy emotiva al recordar el atentado que sufrió su abuelo, ex presidente y candidato republicano. ¿Cómo es Kai, la nieta golfista de Donald Trump?

La nieta mayor de Donald trump, Kai, hija de Donald Trump Jr. y su ex mujer, Vanessa Trump, destacó que «los medios de comunicación hacen que mi abuelo parezca una persona diferente. Pero yo le conozco tal y como es. Es muy cariñoso y afectuoso. Quiere lo mejor para este país. Y luchará cada día para que Estados Unidos vuelva a ser grande».

«Me llama a mitad de la jornada escolar para preguntarme cómo va mi partido de golf, y me cuenta todo sobre el suyo. Pero luego tengo que recordarle que estoy en el colegio y que tendré que llamarle más tarde», destacó Kai que hizo un guiño al gusto de su abuelo por la Coca-cola, al destacar, como se ha indicado con anterioridad, que les da refrescos cuando sus padres no miran, desatando las risas de los delegados de la convención.

As a father, I could not be more proud of my daughter Kai and the amazing job she did last night. She reached out to me on Monday morning and simply said she feels very strongly that she wants to talk about her grandfather at the RNC and she nailed it! pic.twitter.com/8QXiPO4jlu

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 18, 2024