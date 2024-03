Muere trágicamente el luchador Rey Destroyer a los 22 años

El luchador mexicano Rey Destroyer ha muerto a los 22 años a causa de una lesión cerebral provocada por un accidente en el cuadrilátero. Así lo ha confirmado su compañero de profesión Adolfo Tapia Ibarra, conocido como LA Park, quien a través de una publicación en redes sociales ha comunicado que el joven no consiguió recuperarse del daño ocasionado por una caída durante su función en Venue 867, evento organizado el pasado 2 de marzo en el Barrio Antiguo de Monterrey.

«Mi más sentido pésame, me acaban de informar de que lamentablemente acaba de fallecer nuestro compañero Rey Destroyer. Me uno a la pena y dolor que embarga a la familia. Descanse en paz», ha publicado en su perfil de X (antes Twitter) este martes. Según varios medios mexicanos, durante su pelea contra el luchador Black Spider Jr., Rey Destroyer sufrió una aparatosa caída, de la que aparentemente se repuso inmediatamente. No obstante, segundos después de levantarse se desmayó y tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Monterrey, donde permaneció ingresado dos semanas antes de fallecer.

Desde la organización de lucha libre AAA Worldwide también han lamentado la trágica noticia del fallecimiento del joven luchador: «A nombre de Lucha Libre ‘AAA Worldwide’, lamentamos el sensible fallecimiento de Rey Destroyer. Enviamos nuestras condolencias a su familia y elevamos nuestras oraciones al cielo por su descanso».

Otros nombre destacado de la lucha libre mexicana, Psycho Clown, mandó su pésame: «Descanse en paz. Un abrazo a toda su familia y espero pronta resignación. Dios los bendiga». El diagnóstico reveló que el luchador había sufrido una lesión cerebral traumática, la cual se produce como resultado de un golpe, impacto o sacudida en la cabeza. Esta situación puede provocar que el cerebro rebote o se golpee dentro del cráneo, causando daños irreversibles en las células cerebrales. Las lesiones cerebrales traumáticas pueden variar en su gravedad, y en este caso, lamentablemente, resultó fatal y Rey Destroyer perdió la vida.

