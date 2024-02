La estrella de la WWE Tiffany Stratton sufrió un problema de vestuario en plena retransmisión televisiva de un combate este fin de semana. La joven participaba en la clasificación para la próxima Elimination Chamber, que disputaba en Australia, y ganó a su rival, pero mientras realizaba un movimiento el sujetador se salió de su posición y se le vio más de la cuenta, un descuido viral que se vio en televisión y que luego ha dado mucho que hablar en redes sociales.

El percance llevó a los productores a cortar temporalmente la transmisión en directo, y el canal se fue a negro durante unos segundos. Tiffany Stratton estaba intentando un moonsault cuando las cosas salieron mal a la hora de quedar tumbada fuera del ring. Sin embargo, en cuanto se colocó bien de nuevo la parte superior de su indumentaria la retransmisión de la pelea sse reanudó y no hubo más problemas durante el resto del combate. La estrella en ciernes de la WWE vivió otro momento desafortunado durante un evento de NXT hace dos meses por algo parecido.

Tiffany Stratton es novia del también luchador de la WWE, Ludwig Kaiser, desde el año 2022. «Todavía trato de mantener mi vida privada en privado. Pero siempre me he comportado como una campeón, incluso antes de convertirme en campeón. Sé cómo actuar en público. No era como si tuviera que cambiar mi forma de actuar ante el público. Siempre fui muy sereno y nunca me emborrachaba en un club y actuaba como un loco. Así que he podido evitarlo», dijo su pareja hace unos meses.

Estas cosas de las que es capaz Tiffany Stratton. #SmackDown pic.twitter.com/i5xcJVIJV9 — LuigiWrestling (@LuigiWrestling) February 17, 2024

Trayectoria de Tiffany Stratton

Tiffany Stratton es una talentosa y versátil luchadora profesional que ha dejado una marca significativa en el mundo del entretenimiento deportivo. Nacida con el nombre de Stephanie Newell el 4 de octubre de 1996 en Carolina del Norte, Estados Unidos, Tiffany Stratton ha emergido como una fuerza dinámica en la escena de la lucha libre femenina.

Desde una edad temprana, Stratton mostró un interés apasionado por la lucha libre profesional, y su dedicación y tenacidad la han llevado a convertirse en una destacada figura en el mundo de la lucha libre. Su entrenamiento y dedicación la han llevado a dominar una amplia gama de técnicas y estilos de lucha, lo que le permite adaptarse a cualquier desafío que se le presente en el ring.

Con una presencia escénica imponente y una habilidad excepcional en el ring, Tiffany Stratton ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su carisma y habilidad atlética. Su estilo único y su capacidad para contar historias emocionantes a través de sus combates la han convertido en una de las luchadoras más destacadas de su generación.

A lo largo de su carrera, Tiffany Stratton ha enfrentado numerosos desafíos y ha acumulado una impresionante lista de logros y títulos. Su determinación y dedicación han sido reconocidas por aficionados y compañeros por igual, lo que la ha llevado a ganarse el respeto y la admiración dentro de la comunidad de la lucha libre profesional.