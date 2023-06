Un senador americano advierte a los comunistas que quieren mudarse a Florida: «Piénsenlo dos veces»

El senador republicano por Florida, Rick Scott, ha advertido a socialistas y comunistas que «se lo piensen dos veces» antes de viajar o mudarse a Florida porque es un «estado libre» donde a las personas les gusta «la libertad y el capitalismo». «Déjame darte una advertencia de viaje: si eres comunista, socialista o alguien que cree en un gran gobierno, lo pensaría dos veces», ha dicho durante un video que se ha hecho viral en las redes sociales con más de 15 millones de visualizaciones.

I’m warning socialists and communists not to travel to Florida. They are not welcome in the Sunshine State.pic.twitter.com/ZB4RVz6XdK

— Rick Scott (@ScottforFlorida) June 27, 2023