La Reina Isabel II falleció el pasado 8 de septiembre a las 15:10 horas. Así se recoge en el certificado de defunción, que además señala a la vejez como la causa de la muerte de la monarca británica.

El registro civil ha divulgado este jueves un extracto de este certificado, que indica también que Isabel II murió a los 96 años y apunta como profesión «Su Majestad la Reina».

Asimismo, el documento -que se puede leer bajo estas líneas- alude a la princesa Ana, hija de Isabel II, como familiar de contacto y apunta que la fecha de inscripción en el registro fue el 16 de septiembre, aunque la copia corresponde al día 26.

La Casa Real británica anunció el fallecimiento de Isabel II a las 19:30 horas (18:30 hora local) del 8 de septiembre de 2022. Sin embargo, las alarmas saltaron horas antes, cuando el Palacio de Buckingham emitió un comunicado en el que informaba de que «los médicos estaban preocupados por el estado de salud» de la soberana y habían «recomendado que permaneciera bajo supervisión en Balmoral».

Además, antes del anuncio de la muerte, las cadenas de televisión británicas suspendieron su programación para realizar especiales en directo y los presentadores aparecieron ante la pantalla vestidos de luto.

